Los días tormentosos que vive el ministro de Defensa, Iván Velásquez. ¿Por qué tantas críticas?

El jefe de la cartera de Defensa estuvo en el ojo del huracán esta semana no solamente por la masacre de soldados en Cauca, sino por otros temas que le revivieron como, por ejemplo, la reducción en el presupuesto del sector.

La última semana no fue la mejor para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien no solamente tuvo que ponerle el pecho a la masacre de soldados en Cauca, sino recibir las críticas desde diferentes sectores políticos que no están nada tranquilos con su desempeño en esa cartera.

El pasado martes en la madrugada, en un ataque atribuido a las disidencias de las Farc, seis soldados fueron asesinados la vereda Munchique, ubicada en el municipio de Buenos Aires (Cauca).

En su cuenta de Twitter, el ministro hizo una reflexión que causó asombro entre diferentes fuerzas políticas: “Los soldados regulares, como los que murieron hoy en Buenos Aires, Cauca, no deben ser enviados a zonas de conflicto. Los mandos de las fuerzas militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados, reduciendo al máximo los riesgos para sus vidas”, manifestó el funcionario.

Lo sorpresivo del comentario es que se supone que él es la cabeza del Ministerio de Defensa y, después del Presidente de la República, es el funcionario que debe coordinar este tipo de decisiones y no salir a hacer este tipo de llamados.

Tras estos hechos, una de las críticas más feroces contra el ministro provino del representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui, hijo del general Jaime Humberto Uscátegui y conocedor como pocos de los temas de seguridad y defensa.

“Hay que decirlo con claridad: en Colombia no hay Ministro de Defensa, no vemos un funcionario con la camiseta puesta, defendiendo los intereses de la Fuerza Pública y la misión constitucional que ellos tienen”, le dijo el representante a la Cámara a SEMANA.

El uribista también la emprendió contra Velásquez por temas como la reducción del presupuesto de defensa, uno de los pecados que, al parecer, no le perdonan al funcionario.

“Se cedieron más de 800.000 millones de pesos del presupuesto para la seguridad y el orden público del país que se necesitan. Esa cifra es prácticamente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y un ministro indolente e indiferente con la Fuerza Pública terminó cediendo estos recursos como si la tropa no los requiriera. Esa plata que se le restó al Ministerio de Defensa era el presupuesto de la agencia logística, del Fondo Rotatorio de la Policía que, precisamente, tiene que ver con el transporte, la dotación, la alimentación de los integrantes de la Fuerza Pública, y el Ministro no dice ni mu”, afirmó Uscátegui.

En medio del dolor por la masacre de los soldados, el ministro fue consultado por el anuncio del presidente Gustavo Petro de liberar a los integrantes de la ‘primera línea’ que están presos y designarlos gestores de paz.

“Se debe hacer un proceso de acuerdo con la reglamentación que se expedirá. Hay un proceso también cuidadoso de verificación de quiénes de estas personas, que se encuentran privadas de la libertad por cuenta de la participación en la protesta ciudadana, van a ser designadas por el señor presidente como gestores de paz. De manera que no van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que, por lo menos, estén imputados por hechos graves”, afirmó Velásquez.

Sin embargo, fuentes de la Casa de Nariño le dijeron a esta revista que lo dicho por el funcionario es algo que no se ha decidido totalmente y que, eventualmente, quienes tengan imputaciones también podrían ser objeto del beneficio. El tema, en síntesis, no se ha definido del todo.

La dura semana del ministro Velásquez se suma a la embestida que le hizo el senador por el Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón el pasado 22 de noviembre por la inasistencia del funcionario a un debate de control político sobre la seguridad en el país.

Alguien que me explique por qué los miembros de la Fuerza Pública tienen el mismo destino: un cementerio o la cárcel. ¿Por qué no hay justicia para ellos y sus familias? ¿Por qué tenemos que seguir a merced de quienes han manchado la historia de Colombia con sangre y coca? pic.twitter.com/k3ntFJ97mh — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) December 6, 2022

Chacón mostró fotos y videos de algunos actos violentos sucedidos en los últimos días en diferentes regiones. “Esto es lo que lamentablemente no quiso ver o no quiso atender el ministro de Defensa”, afirmó el congresista nortesantandereano.

Chacón dijo que “no merecimos el respeto, como Congreso, de que le vengan a dar la cara a la seguridad. A mí no me faltan al respeto. Le faltan al respeto al Congreso”.

Ese día, el senador liberal avanzó con su debate de control político y expuso varios de los puntos críticos que habría en la seguridad nacional. “Que sepa el señor ministro que nos están matando, que nos están secuestrando, que están extorsionando, que siguen desapareciendo personas y que necesitamos ministro y Fuerza Pública para enfrentar todas las actividades delincuenciales que siguen ocurriendo en Colombia”, aseguró Chacón.

Parte de las críticas a Velásquez parecen darse por su formación como jurista y por su escaso historial al frente de las fuerzas militares, algo que parecería estar pesando en su labor como ministro de Defensa.

Por ello, después de cuatro meses al frente de esta cartera de Defensa, varios congresistas hablan de un deterioro del orden público, al cual se suman las cifras de asesinatos de líderes sociales que reveló recientemente la Defensoría del Pueblo y que serían las más altas desde 2016.

Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “este año fue particularmente complejo para líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. Entre el primero de enero y el 30 de noviembre de este año fueron asesinados 199 líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, cifra muy superior a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021″.

Así las cosas, todo parece indicar que el ministro Velásquez todavía tiene varios retos pendientes, de los cuales dependerá su éxito o su fracaso en los meses por venir.