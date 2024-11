Los mensajes secretos entre el Gobierno e Iván Márquez: SEMANA revela detalles de cartas enviadas por el jefe guerrillero que hacen suponer que está vivo

Aunque no conoce un video que confirme su estado de salud, ni el registro de su voz, el jefe guerrillero ha intercambiado cartas recientemente con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el jefe negociador de paz del Gobierno, Armando Novoa.

El propio Novoa le confirmó a SEMANA el cruce de misivas entre el jefe guerrillero en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, el reconocido abogado dejó claro que no se tiene certeza de la veracidad del contenido y el emisor de los escritos que llegaron hasta él y Otty Patiño a través de terceras personas. Otra fuente apuntó a que las misivas entre Márquez y el Gobierno serían seis, pero son secretas. La versión no está confirmada.

Iván Márquez: la historia no contada de cómo se quedó solo, perdió la oportunidad de hacer la paz y vive paranoico y lleno de temor

El Gobierno, por su parte, respondió las misivas y habló de la importancia y la necesidad de avanzar en los diálogos y llegar al segundo ciclo que estaba previsto a realizarse en La Habana en la tercera semana de octubre, pero que no se logró. La tercera misiva se dio a conocer esta semana por medio de los países garantes (Cuba, Noruega y Venezuela) en Puerto Asís, Putumayo.

En la carta, Iván Márquez pidió a sus compañeros no utilizar el nombre de la Segunda Marquetalia y desautorizó a Walter Mendoza, el excomandante del Bloque Occidental de las Farc, como jefe de su delegación. También se quejó del Gobierno. Mendoza fue el hombre que apareció junto al guerrillero en junio de 2024 en Caracas, el mismo que leyó un comunicado revisado por Márquez; su hombre de confianza, el guerrillero que lo acompañó en Venezuela dos días previos al encuentro con el Gobierno en junio de 2024.

La explosiva carta de esta semana, en la que Iván Márquez voló en mil pedazos los escasos resultados de la negociación con la Segunda Marquetalia, volvió a sembrar nuevamente la duda sobre su verdadero estado de salud. Al fin y al cabo, Márquez parece un fantasma que envía cartas desde la clandestinidad, pero no aparece físicamente. SEMANA habló con el excanciller Álvaro Leyva, uno de los políticos que más les ha apostado a los procesos de paz en Colombia, y confirmó que Márquez está vivo. “La noticia que tengo es que está bien. Buena fuente. No hay duda. Puede dar por cierto que está bien de salud, activo y lúcido”, confirmó.

Álvaro Leyva ha visitado recientemente y en dos ocasiones el Palacio de Miraflores, en Caracas, y se ha reunido con el líder del señalado régimen de Venezuela. No obstante, él ha sido claro en que sus visitas no son de Estado. “Vine por invitación del presidente Maduro”, explicó en ese momento.

SEMANA conoció que Iván Márquez, al parecer, está molesto con el Gobierno Petro. Aunque él no ha hablado de una ruptura oficial de los diálogos de paz con el Ejecutivo, personas cercanas al guerrillero estiman que está considerando que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, lo sacó del camino de la negociación para dialogar exclusivamente con Walter Mendoza, un guerrillero más cercano, con más canales de comunicación y quien ha mostrado más disposición para avanzar en la negociación de paz. No es secreto el afán que tiene Gustavo Petro por alcanzar resultados con su paz total, una política que parece desdibujarse en el ocaso de su gobierno.

El portazo no le gustó a Márquez, quien junto a Walter Mendoza, envió una carta a Armando Novoa y a Otty Patiño para pedir una reunión de los cuatro. Expuso las condiciones y el mecanismo para el encuentro. En esa oportunidad no hubo respuesta. La reunión clandestina no se logró, dijo una fuente a SEMANA