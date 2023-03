“Los narcos están felices con el Gobierno Petro”: Federico Gutiérrez

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Sometimiento a la Justicia, que hace parte de la estrategia de ‘paz total’, con el que se busca acabar con el conflicto armado en el país.

Uno de los de los temas que más ha generado controversia está relacionado con los beneficios que tendrán las personas dedicadas al narcotráfico y que están previstas en el artículo 41 de la iniciativa, que comenzará a ser debatida en las sesiones ordinarias del Legislativo que se iniciaron este jueves.

Uno de los críticos es el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, quien ha sido uno de los principales contradictores de las propuestas del presidente Petro.

En ese sentido, se refirió escuetamente en su cuenta en Twitter a este proyecto, que también ha sido cuestionado por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, y la procuradora, Margarita Cabello.

“Los narcos están felices con el Gobierno Petro”, aseguró el excandidato presidencial en un mensaje en esa red social.

De acuerdo con lo que establece en el artículo 41 del proyecto de ley habrá un beneficio por la entrega anticipada de bienes, es decir, en cualquier etapa del proceso y antes de la imputación, los procesados deberán entregar un inventario de los bienes e inmuebles que estén relacionados con las actividades ilícitas.

“En cualquier etapa del proceso y hasta antes de la imputación colectiva, según sea el caso, los procesados identificarán en un inventario los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas”, según la propuesta.

Añade que “en este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6 %) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas, sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) SMLMV”.

Eso quiere decir que quienes se acojan a esta norma, en caso de ser aprobada por el Congreso de la República, podrían quedarse con hasta 11.500 millones de pesos como beneficio por la entrega anticipada de bienes y queda claro que los bienes de los narcos se usarán para la reparación a las víctimas.

“Los bienes que la estructura armada organizada de crimen de alto impacto identifique como de la organización criminal, respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio o se encuentre en trámite de extinción de dominio, con anterioridad a la suscripción del acta colectiva de sujeción a la justicia, no serán contabilizados para efectos del beneficio de que trata este artículo”, establece el parágrafo 3 del artículo.

Y agrega que “no obstante, una vez identificados, se destinarán exclusivamente para la reparación de las víctimas”.

“Petro se queda sentado esperando que entren a la ‘paz total’”

Recientemente, el excandidato presidencial se refirió también a los hechos ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño en el marco del paro minero, en el que, según el Gobierno nacional, ha tenido influencia del Clan del Golfo.

En este sentido, Federico Gutiérrez, también a través de su cuenta en Twitter, aseguró que: “Petro se queda sentado esperando que entren a la ‘paz total’”.

Se refería en concreto a la denuncia que previamente había hecho el jefe de Estado sobre las acciones contra la población en Tarazá en los que desconocidos dejaron sin agua potable a la población.

“Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El Clan del Golfo contra el pueblo humilde. Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, escribió en su momento el mandatario.

Tras esa publicación, el excandidato presidencial aseguró que mientras ocurren estas acciones, no se han tomado las medidas contra esa organización armada ilegal.

“El Clan del Golfo deja sin agua potable a la comunidad de Tarazá, en medio del “paro minero”, mientras que Petro se queda sentado esperando que entren a la ‘paz total’. Son mafias. La situación se agrava y la gente sufre. Al mismo tiempo, nuestra Fuerza Pública maniatada”,

A propósito del paro minero del Bajo Cauca, este jueves está prevista una reunión entre los organizadores de la protesta y altos funcionarios del Gobierno nacional, en la búsqueda de encontrar una salida al conflicto.

La reunión se produce en luego de que voceros del movimiento pidieron al ejecutivo atender la situación para evitar que se agrave la crisis.

“Yo le hago un llamado al presidente Gustavo Petro, a los altos mandos del Gobierno, en especial al ministro de Defensa: que seamos un poco mesurados y no provoquemos un estallido social. De hecho, creo que amerita este momento oportuno para hacerle un llamado al Gobierno en que no le siga echando gasolina al fuego porque se le prende el país y después no venga a culpar la humildad de los mineros”, indicó Saúl Bedoya, vocero de las protestas.

De acuerdo con sus declaraciones, la comunidad de mineros no tiene previsto aún finalizar el paro hasta que no exista una concertación que garantice sus actividades de sostenimiento.

“Aquí lo que queremos es producir y trabajar. Por supuesto que de él (del Gobierno nacional) dependerá en que podamos tener la garantía de suspender la quema de maquinarias de la cual dependemos todos”, puntualizó.