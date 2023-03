“Los ofendidos somos nosotros, no usted”: la respuesta de Néstor Morales a Cielo Rusinque, mencionada en chats de Nicolás Petro

En medio de la polémica por la evidencia que reveló SEMANA sobre los dineros del narco y cupos en entidades del Gobierno que presuntamente habría recibido Nicolás Petro, Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, fue mencionada como una de las funcionarias que se reunió con el hijo del presidente.

En entrevista con Blu Radio, la abogada explicó la reunión que sostuvo con el hijo del presidente, no sin antes manifestar “indignación” por los señalamientos contra los funcionarios del Gobierno mencionados en los chats entre Nicolás Petro y su exesposa.

“Salgo un poco desde la indignación porque estaba escuchando su emisora, donde dice que somos funcionarios lagartos que tenemos que congraciarnos con la familia presidencial”, manifestó la funcionaria al empezar la entrevista.

Frente a este comentario, el periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, se excusó con la funcionaria por los comentarios. A pesar de esto, la directora de Prosperidad Social continuó su crítica por los señalamientos.

“Si a uno le piden una cita y es lagartería, pues yo no estaba buscando a nadie. No estaba buscando. Otra cosa, como actores políticos, yo recibo no solamente a diputados. A gobernadores y alcaldes también”, dijo la funcionaria.

Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social (DPS). - Foto: Cortesía

Incluso, la funcionaria pidió “no meter” a todo el Gobierno en la polémica del diputado del Atlántico. “A todas las personas que estamos actuando bien, que estamos dedicados 24/7 a mirar cómo sacamos a este país adelante y eso es algo que nos compete a todos los colombianos., déjenos trabajar, déjenos cumplir los fines del Gobierno”.

La respuesta de Néstor Morales a las quejas de Rusinque fue contundente: “Solo le voy a decir una cosa, con el mayor respeto. Los ofendidos somos nosotros, no usted, doctora Rusinque. Ustedes son los funcionarios públicos, aquí se está destapando un escándalo de corrupción del hijo del presidente que estaba traficando influencias dentro del Gobierno y que se reunió con usted, funcionaria pública. La ofendida no es usted, doctora Cielo, lo siento mucho. Los ofendidos son los ciudadanos”.

Frente a su mención dentro de los chats revelados por SEMANA, la funcionaria aseguró que su entidad es de “puertas abiertas”.

“Nosotros aplicamos un criterio de una administración de puertas abiertas. Diariamente, recibo a políticos y actores sociales de todas las orillas políticas por la sencilla razón de que el Departamento de Prosperidad Social tiene que ver con todo el territorio nacional”, manifestó la funcionaria en la emisora.

Arriba: Alfonso Prada, Carolina Corcho, Irene Vélez; abajo: Mauricio Lizcano, Cielo Rusinque y Jorge Londoño, mencionados en los chats. - Foto: SEMANA y redes sociales

Rusinque afirmó que ha sostenido solo una reunión con el hijo del presidente: “En ningún momento se habló de puestos o cupos, nada de esos temas. La reunión fue acompañada por el abogado Miguel Ángel del Río. No tengo cercanía con el señor Nicolás Petro, no lo digo porque ahora sea cuestionado. Nunca la he tenido”.

Además, dijo que recibe no solo a diputados, también a otros funcionarios como gobernadores y alcaldes.

“Aquí recibimos a todo el mundo. ¿Por qué iba yo a cerrarle las puertas al hijo del presidente porque es el hijo del presidente, si es un actor político allá en su región? Que tenía un interés genuino, como todas las personas que yo recibo, en hablar de las problemáticas que vive el Caribe”, agregó la abogada.

El motivo de la reunión, según Rusinque, fue para hablar sobre las problemáticas de la región en torno a los altos índices de pobreza, inequidad y la ola invernal.

“Fue para preguntarme si teníamos previsto algo particular para la región Caribe. Le contesté lo que les contesto a todas las personas siempre: que nosotros obramos con criterios objetivos, estamos priorizando y tratando de maximizar la destinación de los recursos para tener el impacto que requerimos, de acuerdo con las prioridades del Gobierno. Acá no tenemos un tratamiento privilegiado”, dijo Rusinque.

Aseguró que, para congraciarse con el presidente Petro, lo único que tiene que hacer es “actuar con transparencia”. También mencionó los cuestionamientos contra Nicolás Petro, opinando que estos deben ser investigados por la justicia.

“Si el hijo del presidente Gustavo Petro, por más hijo suyo que sea, no sigue la línea del papá, pues tendrá que ser investigado. Pero a nosotros que no nos hagan una maldad con el trabajo que venimos desempeñando por los hechos de una persona. La responsabilidad penal es individual. Lo que el señor haga, que no lo conozco y no tengo ningún contrato con él, que responda por los hechos”, agregó.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán por denuncias que lo relacionan con actos fraudulentos. - Foto: Facebook / Redes sociales: Nicolás Petro Burgos

Frente a los chats de SEMANA, confirmó que sí se reunió con el hijo del presidente, negando por completo un acuerdo alrededor de “cupos” en la entidad.

“No hicimos ningún tipo de nombramientos ni cupos ni cuotas. No hicimos ningún tipo de acuerdo (...) Nicolás Petro no me pidió puestos, en absoluto. Creo que las personas saben cómo es nuestro obrar”, agregó.

También aseguró que el hijo del presidente no le pasó hojas de vida y tampoco le pidió ningún cargo. Toda la conversación, según afirma, se centró en las problemáticas de la costa Caribe.

A su vez, la funcionaria aceptó que recibió al exsenador Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer.

“Sí lo recibí alguna vez en el despacho. Ha sido de público conocimiento. En la ola invernal estábamos adelantando un plan de choque con la intervención de los actores privados y estábamos mirando qué acciones podríamos tener mancomunadamente”, respondió.