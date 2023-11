Los otros oficiales del Ejército salpicados en el seguimiento ilegal a un humilde profesor de inglés por orden del general Ospina: así los menciona una agente en unos explosivos audios

“Imagínate que hoy hablé con Campos y me dijo que él no quería meterse más con ese tema del profe, que todo ese desgaste operacional, de dinero, de recurso, de la gente, de todo, para que vieran la foto y dijeran que no, que no creían que doña cosa estuviera viéndose con ese man y menos adentro del Cantón, que el jefe dijo que él no quería hacer más nada con eso, que suerte”, contó la agente, en los audios conocidos en exclusiva por SEMANA.