Los viajeros frecuentes en los vuelos oficiales de Verónica Alcocer: estos son los acompañantes que transportaba en aviones de la FAC

En las bitácoras de los vuelos de Verónica Alcocer durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, reveladas en exclusiva por SEMANA, muestran 149 viajes a su nombre, de los cuales 137 se llevaron a cabo en aviones estatales con una amplia comitiva.

Hay 2.101 registros de acompañantes en los vuelos de Verónica Alcocer y varios de ellos fueron mencionados en la explosiva entrevista de Eva Ferrer en SEMANA como figuras clave de su círculo cercano, y quienes manejarían sus supuestos intereses y negocios.

La acompañante más frecuente era Carolina Plata Navas, con 110 registros. La amiga cercana de Alcocer y exasesora de protocolo del Dapre aparece en cerca de tres de cada cuatro desplazamientos del inventario.

Según Eva Ferrer, Plata no solo era quien gestionaba sus viajes a Venezuela, que habrían tenido como propósito el traslado de droga y dineros en efectivo, sino que habría sido puente entre la exprimera dama y alias Papá Pitufo, y además sería su testaferro, junto a su esposo Danilo Romero.

El empresario del sector de hidrocarburos aparece en cuatro registros: uno con destino a Medellín, dos a Cartagena y otro desde esa ciudad hacia Bogotá. Tres de esos desplazamientos están clasificados como personales.

Otro de los nombres que sobresale es el del empresario catalán Manel Grau, quien figura en ocho registros, bajo distintas formas de su nombre.

Aparece como asesor del despacho, que nunca fue, e invitado. Uno de esos desplazamientos es el de Venezuela del 31 de enero de 2023, realizado en el Legacy FAC 1218, al que Ferrer se refirió en sus señalamientos sobre presuntos movimientos de dinero en efectivo y drogas.

Después de Plata, los nombres que más se repiten son los del maquillista Fady Flórez, con 43 registros, y el fotógrafo Mauricio Vélez, con 38.

Entre los familiares, Antonella Petro Alcocer encabeza el conteo, con 31 registros, seguida de Nicolás Alcocer Petro, con 24, y Sofía Petro Alcocer, con 13. Arnau Martí Ezpeleta, novio de Sofía, aparece en cinco. La madre de la exprimera dama, Elizabeth García de Alcocer, también figura en cinco registros.

Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama y uno de los gestores dentro de su círculo cercano, figura en 12 registros.

El avión de la FAC y los pasajeros del vuelo a Venezuela en el que Verónica Alcocer habría trasladado droga y 2,5 millones de dólares, según Eva Ferrer

Entre los pasajeros con menor frecuencia, pero relevantes por sus vínculos con ese entorno, está el italiano Enrico Romagnoli, investigado por presunta corrupción en Ecopetrol, en dos desplazamientos de 2025.

Uno fue de Bogotá a Corozal, del 17 al 19 de enero, en fechas que coinciden con las fiestas del 20 de Enero de Sincelejo. El otro fue a Cartagena, en marzo, junto a Grau.

Estos viajes, especialmente el de Venezuela, entrarán a ser investigados por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.