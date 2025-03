Luis Pérez rompe el silencio por supuesta corrupción en Aguas Vivas: reconoce conversaciones con Daniel Quintero y sus funcionarios

“Yo en un principio hablé con él. Yo me alejé de su Gobierno por diferentes razones, y hasta ahora estoy alejado de él. Cuando me pidieron conceptos, tanto él como algunos funcionarios, yo siempre he dicho que el Valle del Software, donde se haga, es importante”, dijo.

El origen del problema

Aparentemente, esa figura buscaría beneficiar a personas cercanas a Pérez, pero él lo negó: “Yo no tengo ninguna propiedad sobre el predio de Aguas Vivas. Tuve una parte hasta el año 2015. Después de eso, no tengo ningún tipo de propiedad sobre Aguas Vivas, ninguno”.

Las raíces de Aguas Vivas

Y prosiguió el exmandatario: “El Concejo de Medellín, en el año 2014, afectó todos esos terrenos, eso no es solamente Aguas Vivas, pueden ser más de un millón de metros cuadrados; fueron afectados por una obra pública para hacer un parque. Después de once años, los terrenos están afectados”.

Desde ese año, 2014 , se proyectó la construcción de un parque y así quedó plasmado en el plan de desarrollo de Daniel Quintero , pero ya no se llamaría Ecoparque Las Palmas, sino que tendría el apellido de Valle del Software: “Proyecto que a mí me parece supremamente importante para Antioquia. Le da una oportunidad nueva a los jóvenes, nos da una vocación económica a los antioqueños que ya perdimos el liderazgo industrial”, dijo Gutiérrez.

El parque no vio la luz por denuncias de supuestas irregularidades en el contrato, motivo por el cual lo reversó la administración de Quintero. Mientras se diseñaba, Pérez habría tenido protagonismo en el mismo: “A mí varias veces me consultaron sobre el Valle del Software. Me parece un proyecto de región y de país muy importante. Son pocos los Valle del Software que hay en el mundo. Medellín y Antioquia perdieron el liderazgo industrial y no hay nadie por aquí que sea capaz de mostrar unos horizontes nuevos”.