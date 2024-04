Luto en la política por el fallecimiento de Andrés Felipe Villamizar, coordinador del Nuevo Liberalismo en Bogotá

“Pipo: Siempre lo llevaré en el corazón. Un hermano que me regaló la vida. Un verdadero líder que nos llegó al alma a todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su vocación y lealtad siempre me inspirarán. Nos va a hacer una falta infinita. Gracias por tanto”, escribió Galán. El alcalde acompañó el mensaje con una foto al lado de Villamizar.

Horacio José Serpa, hijo del exsenador Horacio Serpa, lamentó la muerte de Villamizar. “Hoy me toca despedir a mi querido amigo Andrés Felipe Villamizar. La partida de ‘Pipo’ me llena de dolor y tristeza. Nuestro último abrazo fue el miércoles pasado. Me duele en el alma no haber sido capaz de cumplir la promesa que hicimos de estar más unidos, trabajar juntos y reencontrarnos en el camino de la política. Descanse en paz Pipo, se le querrá siempre. Abrazo solidario para Octavio, Fanny, Chucho, Sergio y Alejandro”, escribió el excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga en su cuenta de X.