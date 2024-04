Luz Ángela Cendales, excuñada de Cielo Rusinque, pasará del DPS a un alto cargo directivo en el Dapre de Laura Sarabia

“¿Debí discriminar a alguien con quien no tenía vínculos legales ni de ningún tipo, porque alguna vez en su vida fue esposa de un medio hermano que frecuenté muy poco y que murió hace más de veinte años? Por supuesto que no. Y no solo la ética, también la ley fundamentan mi decisión. De lo contrario, no dudo en lo rápido que hubiera actuado la Procuraduría en mi contra. Lamento que con el ánimo de dañarme se metan en la intimidad de una familia que nada tiene que ocultar”, aseguró Rusinque luego del escándalo.