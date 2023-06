Los explosivos mensajes contra Nicolás Maduro que enviaba en Twitter el nuevo embajador de Colombia en Venezuela: “Se tiene que ir”. Los borró

Luego de la salida del exembajador Armando Benedetti en medio de todo el escándalo que rodea al Gobierno, la Cancillería informó que tras el beneplácito de Venezuela, se nombró a Milton Rengifo Hernández como nuevo embajador de Colombia en ese país.

Sin embargo, la periodista Diana Saray Giraldo, de Caracol Radio y columnista de SEMANA, reveló varios mensajes en los que evidenció que Rengifo ha hecho varias críticas al gobierno de Nicolás Maduro y que el chavismo llevó a una profunda crisis a ese país.

Tras la denuncia, Rengifo prefirió borrar su cuenta de Twitter, sin embargo, quedaron varios pantallazos de algunos de esos mensajes que ha enviado en el pasado.

Milton Rengifo nuevo embajador de Colombia en Venezuela. - Foto: Alcaldía de Bogotá

En uno de ellos dice: “Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA: Maduro se tiene que ir, está destrozando el país. Se le acabó el tiempo. Fue impuesto por presión de Cuba”. Ese mensaje fue publicado el 7 de febrero de 2019 a las 7:01 a. m.

Mensaje de Milton Rengifo. - Foto: Cortesía Anónimo

Otro trino fue publicado el 12 de marzo de 2019 a las 3:28 p. m. Allí también habló de una salida del poder del chavismo. “Antes de Chávez aquellos otros robaban con una gran diferencia: procuraron darle mantenimiento y sostener la industria petrolera, incluyendo instalaciones. Ninguna sociedad soporta ineficiencias, ni a nombre de derechas y menos de izquierdas. La salida debe ser negociada y pacífica”, afirmó Rengifo, cuando Maduro ya estaba en el poder.

Mensajes de Milton Rengifo. - Foto: Cortesía Anónimo

Asimismo, el nuevo embajador envió otro mensaje en el que sugiere que se está desviando la atención de otros escándalos con la crisis de Nicolás Maduro en Venezuela. “Y como por arte de magia desaparecieron Odebrecht y Reficar de páginas y diarios. Maduro es el culpable de nuestra corrupción”, afirmó el 22 de mayo de 2017 a las 4:53 p. m.

Mensaje de Milton Rengifo. - Foto: Cortesía Anónimo

Ahora, la gran duda es si tanto la Cancillería colombiana como el gobierno de Nicolás Maduro mantendrán a Rengifo en el cargo tras conocerse estas declaraciones. ¿Sigue pensando lo mismo que en ese entonces?

Rengifo es una persona cercana al presidente Gustavo Petro y quien ha trabajado en distintos momentos con el actual mandatario. Fue su asesor legislativo durante 12 años cuando Petro era congresista. Además, fue subsecretario de Ambiente en la alcaldía de Petro en Bogotá.

ÁLvaro Leyva anunció el cambio de embajadores. - Foto: León Darío Peláez

Es politólogo de la Universidad Nacional y cuenta con conocimientos en Estudios Urbanos y Maestría en Desarrollo y Ambiente.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, después de enviada la solicitud de beneplácito para la designación del señor Milton Rengifo Hernández como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en el vecino país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo”, informó la Cancillería en las últimas horas.

El exembajador en Venezuela Armando Benedetti renunció a esa posición diplomática tras el escándalo. - Foto: daniel reina romero-semana

La salida del exembajador Benedetti no fue en términos cordiales. En medio del escándalo se conoció que no tenía las mejores relaciones con el canciller Álvaro Leyva, e incluso, que Laura Sarabia le había ofrecido ese cargo.

“‘Hey, por qué no coge la Cancillería, porque no coge esto y lo otro’, pero yo me acuesto pensando el domingo que eso no es verdad, sino que ella me está mamando gallo. Ahí sí me emputo el doble. Porque yo me acuesto el domingo, y pienso: ‘Como esa vieja me salga con ese cuento…’. Y ella lo que hizo fue mamarme gallo”, dijo Benedetti a Sarabia en los audios revelados por SEMANA.

Laura Sarabia salió del Gobierno en medio del escándalo. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

A raíz de la salida de Benedetti, Leyva desestimó las declaraciones de su antiguo trabajador relacionándolo con sus adiciones. “Él mismo dice (Armando Benedetti): ‘Yo soy un drogadicto’… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, afirma Leyva.

El ministro de Relaciones Exteriores dice que por eso se aceleró el proceso para que fuera reemplazado rápidamente.