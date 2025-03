Margarita Rosa de Francisco se mete en rifirrafe de Alfredo Mondragón contra Alirio Barrera: “ni su nombre me lo sé”

La actriz Margarita Rosa de Francisco se pronunció en X tras el incidente que ocurrió cuando se hundió la reforma laboral en el Congreso y el representante petrista Alfredo Mondragón increpó a su par del uribismo Alirio Barrera. “Parece que me salió mal la metáfora. Negar derechos es darle en la cara al marica pueblo, y por lo tanto a las trabajadoras que llevan más del bulto muchas veces. No quise decir que el señor congresista le pega a las mujeres. Sólo me fijo en su voto de archivo y sólo en eso porque ni su nombre me lo sé”, aseguró la actriz.