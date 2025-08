María Carolina Hoyos habla de “diosidencias” en caso de Miguel Uribe Turbay, su hermano: “Es un milagro”

“Ahora estamos rezando y uniéndonos en oración para que se termine de consolidar este milagro”, agregó María Carolina Hoyos al indicar que no tiene claro en qué consiste específicamente la “rehabilitación” en la que entró su hermano. “No lo tengo tan claro, no sé muy bien y, además, he tenido la disciplina de referirme solamente a los comunicados. Miguel se está recuperando, está en la fase de despertar y digamos que puede durar un tiempo más. No tengo claro cuánto puede durar, pero lo que sí sé es que va muy bien”, explicó, en declaraciones que dio a los colegas de Caracol Radio .

“Me he enterado de todas las cartas que envió. Miguel hace parte de la oposición y él sí tenía miedo de que algo pudiera pasar. Después del atentado me he enterado de que pidió a través de cartas refuerzo para su seguridad y muchas cosas más”, agregó María Carolina Hoyos al sostener que las pesquisas judiciales las ha dejado en manos de las autoridades, sin hacerles mucho seguimiento, al tiempo que no encontró mayor relevancia a comentar si el atentado contra su hermano se ha utilizado o no con fines políticos. “No hemos cumplido dos meses del atentado contra mi hermano. Hace un mes murió mi abuela (Nydia Quintero), la persona más cercana a mi vida, mi mamá. No le he metido una sola neurona en el tema político. En realidad, estos meses han sido duros, difíciles, volver a revivir lo de mi madre y ahora, pues, pegadita de nuestros santos, de Dios, de la Virgen María y metiéndosela a toda la Caminata”.