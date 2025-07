¿María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, candidata presidencial? María Fernanda Cabal respondió a las versiones

“Miguel Uribe está en una situación de salud muy delicada. Todos hacemos votos por su recuperación, pero esa recuperación seguramente no coincida con una actividad de campaña. Por lo menos en la campaña de 2026 es un tema delicado y de largos meses. Algunos están, incluso, sugiriendo que su esposa María Claudia (Tarazona) pudiera tener algún tipo de juego político en cuanto a pensar en la Presidencia de la República. ¿Han conversado esos ustedes en el Centro Democrático?”, fue la pregunta puntual que se le hizo a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal en la referida emisora.

“No, no lo hemos conversado. Yo creo que el drama de la familia de Miguel Uribe y el del propio Miguel tiene que ser un símbolo de lo que no puede volver a suceder en Colombia, que pensábamos que ya estaba superado. Un país que tiene una historia de violencia política casi inigualable en la historia política de los países. Primero, República joven. Segundo, que vive la violencia desde su fundación como nación. Tenemos que llegar a superarlo. Entonces, yo creo que esos símbolos que ellos representan nos tienen que dar la lección a quienes hoy tenemos las banderas de defender la democracia, de que eso tiene que rechazarse, tenemos que ser solidarios con su familia, con María Claudia y seguir por el camino de recuperar el orden y la autoridad”, aseguró la senadora y precandidata presidencial.