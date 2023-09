María Fernanda Cabal afirmó que el discurso de Petro en la ONU fue una “fantasía revolucionaria” para quedar bien con Putin

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro expuso que, a su juicio, no hay diferencias entre el conflicto entre Rusia y Ucrania con el de Israel y Palestina. Además, propuso a las Naciones Unidas fomentar dos conferencias de paz para resolverlos. Sin embargo, su pronunciamiento no cayó bien en un sector de la política colombiana: María Fernanda Cabal, por ejemplo, expresó su malestar con lo que dijo el mandatario.

“Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida”, expuso el presidente Petro.