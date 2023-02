María Fernanda Cabal compara a Petro con Fidel Castro: “negacionistas de sus perversiones”

“-¿Te apropiarías de tierras con dueños ausentes o expropiarías propiedades extranjeras?

-No, no pensamos quitarle tierras a nadie. Lo que haremos será comprar esas tierras que están sin producir y se las daremos a los campesinos pobres”

Este fragmento de una entrevista hecha al fallecido mandatario cubano Fidel Castro y publicada este jueves por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal ha generado todo un revuelo en Twitter, pues hay quienes aseguran que este concepto se asemejaría a la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro frente a la “democratización de la tierra”.

Por lo menos, así lo asegura la senadora Cabal: “Vean cómo este dictador afirmaba su lucha por la justicia social, cómo prometía comprar las tierras que no producían, para regalarlas a los campesinos más pobres, es el mismo libreto usado para conducir a la miseria”.

Todos los comunistas son negacionistas de sus perversiones.



Vean cómo este dictador afirmaba su lucha por la “justicia social”, cómo prometía comprar las tierras que no producían, para regalarlas a los campesinos más pobres.



Es el mismo libreto usado para conducir a la miseria pic.twitter.com/LDQim4gdAi — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 23, 2023

Mientras estaba en campaña, Petro explicó lo que sería su estrategia entorno a la tierra en Colombia: “En Colombia el liberalismo de la Revolución en Marcha enseñó el camino que quiero proseguir: subir el predial al gran latifundio improductivo y comprarlo”.

Por eso, la senadora Cabal le lanzó un duro sablazo al jefe de Estado colombiano y lo comparó de nuevo con Fidel Castro: “todos los comunistas son negacionistas de sus perversiones”

Senadora María Fernanda Cabal, una de las más férreas opositoras al Gobierno Petro - Foto: Guillermo Torres /Semana

Uno de los hechos que más ha sido resaltado por los usuarios es que las supuestas similitudes entre Fidel Castro y el presidente colombiano no serían solo en cuanto a los conceptos sobre la tierra, sino también sobre la estancia en el poder.

“Estableceremos un gobierno realmente representativo y democrático”, indicó Fidel Castro en la antigua entrevista publicada por la senadora Cabal.

Esta no es la primera vez que desde la oposición se hacen este tipo de comparaciones. En los últimos días, también hicieron un paralelo entre Petro y el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

La comparación se hizo luego de conocer la propuesta de Petro de que sean las juntas de acción comunal y no “empresas como Claro y Movistar” las que instalen fibra óptica en las comunidades para brindar servicio de internet.

“Estamos acostumbrados a que es Claro o Movistar o no sé qué. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? ¿Por qué la juventud no puede impulsar la necesidad de conectividad?”, manifestó el mandatario.

Además, el presidente recordó a quienes ofrecían el servicio de televisión parabólica en los barrios, quienes –con una antena y cables– ofrecían señal informal, tomándola de forma no regulada de satélites de otros países.

“¿Por qué no podemos organizar las comunidades de conectividad en cada barrio en las regiones donde no llegan ni Claro ni Movistar? Brindar nosotros mismos el servicio de telecomunicaciones e incluso no solo para ver qué nos muestran aquí, sino para que los jóvenes y las jóvenes del barrio hagan el arte y lo transmitan”, explicó el jefe de Estado.

Los sectores de oposición no tardaron en recordar desde las redes que una propuesta aparentemente similar la había lanzado en su momento el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

Gustavo Petro y Hugo Chávez. - Foto: SEMANA

“Invito a las comunidades, allá a los consejos comunales, a que organicen ahora por todas partes las mesas técnicas de telecomunicaciones”, dijo en su momento Chávez durante una de sus intervenciones.

La versión chavista de las juntas de acción comunal manejando la conexión de internet. Un fracaso rotundo, por supuesto, que ahora quieren implantar aquí. pic.twitter.com/9h2k9uYFg2 — Luis G Velez (@lgvelezc) February 17, 2023

Pocas horas antes, el exvicepresidente Francisco Santos también lanzó una controversial comparación entre Petro y el expresidente Hugo Chávez, quien también en su momento impulsó una ley en Venezuela para hacer un revolcón en el sistema de salud, tal como lo está haciendo actualmente el Gobierno colombiano.

Radicación proyecto reforma a la salud - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Para hacer este paralelo, Santos publicó un video en su cuenta de Twitter en el que Chávez les anuncia a los venezolanos: “Esa nueva ley ordena, manda, la creación de un Sistema Público Nacional de Salud, se acabó la idea, esa de la privatización, ya no existe, Venezuela tendrá un sistema público nacional”.

Según el exvicepresidente, esa ley de Chávez sería similar a lo que está tratando de impulsar el presidente Petro en Colombia.