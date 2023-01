María Fernanda Cabal criticó las posturas de los presidentes sobre el intento de golpe de Estado en Brasil

La senadora y líder de la oposición María Fernanda Cabal criticó la postura de los gobiernos denominados de izquierda sobre el intento de golpe de Estado ocasionado por los seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil.

El domingo 8 de enero de 2022, una masa de manifestantes seguidores del expresidente Jair Bolsonaro y opositores a Lula decidieron tomarse el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto en la capital de Brasil, Brasilia. Los manifestantes entraron a la fuerza a los recintos rompiendo ventanas, destruyendo las obras de arte de las paredes, volcando muebles e incluso intentando robarse la Constitución de 1988.

Los manifestantes se tomaron varios edificios gubernamentales en Brasil protestando a favor del expresidente Jair Bolsonaro - Foto: Getty Images / Anadolu Agency

La primera declaración del presidente Gustavo Petro fue que, a pesar de que se propuso un sistema interamericano de derechos humanos, los ‘golpes violentos’ de la ‘extrema’ derecha no han permitido que se lleve a cabo. Adicionalmente, se refirió a los manifestantes como fascistas: “El fascismo rompe y violenta el arte. Muere la inteligencia!, gritaban en España, ahora la hacen en la Latinoamérica que vota por el progresismo”.

El fascismo rompe y violenta el arte. Muera la inteligencia!, gritaban en España, ahora lo hacen en la latinoamérica que vota por el progresismo. https://t.co/lr7NtQc7Rx — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2023

Por otro lado, sostuvo que la estrategia de la derecha no va encaminada a la democracia, sino que se impulsa en delitos que eliminen liderazgos, lleven a cabo golpes parlamentarios y dejando el saldo de civiles muertos. “El fascismo latinoamericano ya ensangrentó el continente, produjo golpes militares y millones de exiliados, decenas de miles de desaparecidos. Nosotros proponemos un gran Pacto por la Democracia en las Américas con tribunales y capacidad de acción”, señaló el mandatario.

Gustavo Petro estuvo en Chile mientras ocurría el estallido en Brasil. - Foto: Presidencia de la República de Colombia.

“Demostremos con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente @LulaOficial”, afirmó en su cuenta de Twitter el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también consideró que el golpe de Estado es una ruptura con la democracia.

Demostremos con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente @LulaOficial. — Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

Gabriel Boric, presidente de Chile, se manifestó frente a esta situación, afirmando que el ataque fue impresentable ante los tres poderes del Estado de Brasil y que el Gobierno de ‘Lula’ puede contar con su apoyo para solucionar y volver a la normalidad la coyuntura.

Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas.



El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 8, 2023

Frente a estas declaraciones por parte de mandatarios de corrientes ideológicas denominadas de izquierda, la congresista María Fernanda Cabal señaló que “la sobreactuación de la izquierda ante el asalto en Brasil evidencia su doble rasero”. Por otra parte, la senadora Paloma Valencia manifestó su rechazo sobre las manifestaciones, considerándolas similares a las ocurridas en Perú, Chile y Colombia, estas últimas durante el paro nacional 2021.

Jornada de Paro Nacional en el Centro de Bogotá convocado por el Comité del Paro mayo 12 del 2021 - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La hija de Gustavo Petro, Sofía Petro Alcocer, le respondió a Valencia al apuntar que la protesta y el intento de golpe de Estado no son iguales, dado que el primero es un derecho y el segundo es un delito. Cabal se refirió a esta anotación, considerando que “La protesta NO es un derecho. Es una acción, una actividad derivada del derecho a la manifestación PACÍFICA, No violenta. Este se deriva del derecho fundamental a la libertad de pensamiento y expresión. Una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa”.

Para mitigar la situación, el presidente de Brasil, ‘Lula’ da Silva, sancionó un decreto que le permitió la intervención federal por parte de las autoridades para recuperar el orden. Adicionalmente, señaló que los discursos de varios expresidentes estimularon el intento de golpe de Estado. Luego de retomar el control, el mandatario se reunió con el senador Veziano Vital do Rêgo, presidente del Senado; Arthur Liara, diputado federal de la Cámara de los Diputados; y María Pires Weber, presidenta del Tribunal Supremo Federal.

El presidente Lula da Silva reunido con su Gobierno para buscar soluciones frente al intento de golpe de Estado. - Foto: Reuters / ADRIANO MACHADO

Lula se reunió con ellos, debido a que son las cabezas de los poderes de la República. La conclusión de la reunión fue que no legitiman los actos de los seguidores de Bolsonaro, hacen un llamado a la serenidad y la decisión de disponer a las autoridades las medidas necesarias. “No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió. Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en este país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad”, puntualizó Lula.