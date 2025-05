María Fernanda Cabal destapa sus cartas para la Presidencia: “Eliminar consejerías, embajadas y consulados”

La senadora María Fernanda Cabal es una de las cinco personas que se disputa el aval del Centro Democrático para competir por la Presidencia en 2026. Si bien el partido político no ha definido el mecanismo mediante el cual seleccionará a su aspirante, ya empezaron las propuestas para cautivar al electorado.

Cabal anunció que dará una lucha para frenar la burocracia . Para ello, al estilo del presidente de Argentina –Javier Milei–, excluirá algunas entidades: “Vamos a recortar el tamaño del Estado, eliminar consejerías, embajadas y consulados. El presupuesto es para ayudar a los colombianos, no para alimentar la burocracia”.

La teoría de la política vallecaucana es que en Colombia hay 19 ministerios que no estarían dando resultados a la ciudadanía: “La gente sigue sin empleo, sin salud y sin seguridad”. A su juicio, en dado caso de que sea seleccionada como presidenta, eso se acabaría a partir del 7 de agosto de 2026.

“Consejerías innecesarias, agencias duplicadas, embajadas que no sirven. Basta de botar la plata. Voy a presentar un proyecto para reducir el tamaño del Estado. Pasaremos de 19 a 13 ministerios , con eso ahorramos 3 billones de pesos al año, dinero que usaremos en seguridad, empleo y emprendimiento ”, detalló la senadora.

La idea de María Fernanda Cabal es convertir a Colombia en un Estado ágil, eficiente y sin burocracia: “Que no frene a los empresarios y estimule la creación de empresa. Yo no prometo, yo me comprometo. El Estado dejará de ser un parásito para convertirse en un motor de desarrollo”.