María Fernanda Cabal no se le aguantó a Petro el reclamo por tener “piel café de leche”: le hizo lista real y lo llamó “farsante” y “comunista”

La congresista reaccionó al video que subió a las redes sociales el representante a la Cámara, también del Centro Democrático, Hernán Cadavid, en el que se observa el discurso del mandatario colombiano y lo acompaña con la frase “ empezó su etapa de desespero. No hay duda ”.

Petro generó turbulencia en redes: dijo que quienes le dicen “fuera Petro” son “asesinos” y “ricos” que no se aguantan a un piel “café de leche”

Contexto: Petro generó turbulencia en redes: dijo que quienes le dicen “fuera Petro” son “asesinos” y “ricos” que no se aguantan a un piel “café de leche”

“No le gritan a Petro los ricos del país ‘Fuera Petro’. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro”, indicó en su intervención.

Agregó que eso pasa porque “no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistar una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones; que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”.