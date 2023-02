María Fernanda Cabal pide que la Procuraduría investigue a Irene Vélez por cambiar requisitos para contratación en MinMinas

Este lunes, la senadora María Fernanda Cabal envió una queja a la Procuraduría General de la Nación contra Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, por haber modificado el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la cartera. Tal como lo expuso la congresista del Centro Democrático, la jefe de cartera modificó perfiles de funcionarios de la entidad para admitir carreras como antropología, artes liberales, teología y filosofía.

Dentro de la carta, enviada al despacho de la procuradora Margarita Cabello, se mencionó que la ministra Vélez, el pasado 19 de agosto y por medio de la Resolución 40316, modificó los requisitos con el fin de cumplir con la meta de transición energética.

“Fueron modificados 31 perfiles de funcionarios de la entidad, para desempeñar funciones por parte de profesionales en materias, de las que no está clara su competencia en las tareas propias del Ministerio, como es el caso de licenciados en artes, filosofía o teología”, dice la queja en la exposición de hechos.

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según el documento, se pueden ocupar cargos en el Ministerio con título en administración, antropología, artes liberales, arquitectura, biología, microbiología, ciencia política, relaciones internacionales, derecho, diseño, economía, filosofía, teología, geología, programas de ciencias naturales, ingenierías, matemáticas, estadística, psicología, trabajo social o sociología.

Estos profesionales pueden desempeñar tareas como: “Conceptuar sobre proyectos de ley, proyectos de decretos y proyectos de actos administrativos que propongan las autoridades competentes en materia ambiental y social y de derechos humanos, que tengan relación con el sector minero energético.

He radicado ante la Procuradora @PGN_COL Margarita Cabello, queja contra la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por modificación del Manual Específico de Funciones y de Competencias, sin suficiente motivación para contratar teólogos, psicólogos, sociólogos entre otros pic.twitter.com/tkIk9jHYaM — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 27, 2023

De la misma forma, podrán “asistir y representar al Ministerio, en reuniones nacionales e internacionales, juntas, comités, y/o demás instancias relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector”.

De acuerdo con la senadora del Centro Democrático, no se entiende cómo estos perfiles pueden aportar “de manera efectiva y competente” a la formulación de políticas públicas en materia de minas, energía e hidrocarburos, la expedición de lineamientos técnicos para el sector y la definición de precios y tarifas para los combustibles.

“Como se relaciona en la mencionada resolución, no resulta suficiente el fundamento de hecho y derecho, que justifiquen el cambio en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Minas y Energía”, dice el documento de la senadora.

Cabal argumenta que el Ministerio de Minas y Energía es el responsable de la política de sostenibilidad energética del país. De esa forma, los asesores y demás cargos deben corresponder con “profesionales que atiendan las necesidades del sector”.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Por los anteriores hechos, señora procuradora Margarita Cabello, solicito de la manera más comedida, se investigue la actuación de esta funcionaria, por la expedición de la Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022, que carece suficiente ilustración sobre la modificación del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del Ministerio de Minas y Energía”, concluyó la carta de la parlamentaria de oposición.

Partido de la U no apoyará moción de censura contra Irene Vélez

Además del trámite de todas las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, la plenaria del Senado deberá atender otro asunto que seguramente generará mucha polémica: la moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez.

Dicho mecanismo fue pedido por integrantes del Centro Democrático, Cambio Radical, Colombia Justa Libres y un sector de la Alianza Verde.

Los congresistas reunieron las firmas requeridas y ya elevaron la petición al presidente del Congreso, Roy Barreras, para que cite el debate antes de que acabe el mes de marzo, ya que el 16 de ese mes inician las sesiones ordinarias.

José David Name, senador del Partido de la U. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por esa razón, el senador José David Name del Partido de La U, indicó que dicha colectividad no apoyará la petición al considerar que no tiene argumentación de fondo.

“El Partido de La U no va a acompañar la moción de censura contra la ministra de minas. No vemos motivo alguno para apoyar esta iniciativa abanderada por la oposición”, afirmó el vocero en el tema minero-energético de la U.

Para el congresista no es el momento de hacer mociones de censura y hay que dejar trabajar con tranquilidad a la ministra de Minas.

(Comunicado de Prensa): “El Partido de la U no acompañará moción de censura contra la ministra de minas”: Senador Name Cardozo.



🔗 https://t.co/zDhDBeMgKJ pic.twitter.com/9uYdkVjjQs — José David Name C. (@JoseDavidName) February 27, 2023

“Consideramos que la ministra Vélez se está esforzando por liderar el sector. Tiene muchas fortalezas a su favor para alcanzar consensos y la resolución de los conflictos sociales que existen con las comunidades étnicas. Hay que permitirle la continuidad de su gestión, darle un compás de espera a los resultados”.