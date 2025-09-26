María José Pizarro anuncia que se baja de su candidatura y apoyará a Iván Cepeda, estas fueron sus razones

Siguen los movimientos en el Pacto Histórico, luego de que se conociera que solamente competirán en la consulta del 2026 Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

María José Pizarro anunció no continuará con esa idea. “Con grandeza y fiel a mis principios, he tomado dos decisiones trascendentales: anunciar oficialmente mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero Iván Cepeda”, aseguró.

Anunciar oficialmente mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero @IvanCepedaCast. Estaré, como siempre, del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y… pic.twitter.com/SGMhTfkEUe — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 26, 2025

Pizarro afirmó que estará “del lado correcto de la historia” porque considera que Cepeda representa ese proyecto que nació “del pueblo” y a través de él podrá seguir “caminando con dignidad”.

La senadora anunció que liderará al Pacto Histórico a través de la construcción de la bancada del Congreso, por lo que le apuntan a que sea la más grande “y diversa que haya logrado el progresismo en su historia”.

“Y con firmeza lograr el tránsito de Progresistas, el vehículo de unidad que hoy reúne a más de 40 candidatos y candidatas en todo el país al Pacto. Seguiré dando la batalla ante el CNE para que existan garantías reales de participación política para Progresistas y para la unidad del Pacto Histórico”, afirmó la senadora.

Asimismo, agradeció a todos los que la han acompañado durante años y les expresó su gratitud. “Mi lugar es la Colombia nueva; mi camino es sanar y unir a nuestra nación”, mencionó la senadora.

Por su parte, Gustavo Bolívar también anunció que se bajaba de su candidatura y que iba a apoyar a Iván Cepeda porque considera que Daniel Quintero tiene varios cuestionamientos, no solo por el proceso en su contra por el que está imputado por el escándalo de Aguas Vivas sino porque su candidatura estaría respaldada por personajes cuestionables.

“Esto es una cuestión de principios y de ética. Mis coherencia está por encima de cualquier ambición política y por eso he tomado esa decisión dolorosa”, afirmó Bolívar.

El exsenador agregó que no puede caer en la incoherencia de respaldar a un imputado por corrupción que tendrá que responder el 21 de noviembre ante la Fiscalía por esos hechos cuando se siente “en el banquillo de los acusados” por su gestión como alcalde de Medellín.