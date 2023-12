Más de 80 consejeros juveniles “se quedaron con los crespos hechos”, denunciaron que el presidente Petro los “dejó plantados” | ¿Qué pasó?

Este viernes 15 de diciembre estaba convocada una reunión clave para desarrollar la sesión Consejo Nacional de Juventud (CNJ) en la Casa de Nariño en horas de la tarde; no obstante, y pese a que varios llegaron desde diferentes partes del país, denunciaron que el mandatario colombiano ‘no llegó’, situación que consideran como un incumplimiento por parte del jefe de Estado.

Y avanzó: “49 que inicialmente debíamos estar aquí en Bogotá y que incluso muchos no pudimos estar por faltas de garantías en materias de seguridad o en materias de transporte, lo mismo que ocurrió con las plataformas, y bueno, lastimosamente el presidente Petro nos volvió a dejar plantados a todos los jóvenes de Colombia en esta sesión que estaba inicialmente pactada ”.

Además, señaló que no tuvieron ningún comunicado para reprogramar la sesión. “Tan solo sabemos que contamos el día de mañana, sábado, con la Comisión de Concertación y Decisión, que se supone debería también contar por lo menos con un delegado o en su efecto el presidente de la República para poder tomar decisiones en materia de juventud” .

“No es la primera vez que el presidente nos deja plantados. Seguramente no va a ser la única, incluso en la misma posición del Consejo Nacional, nos iba dejando plantados, si no hubiera sido porque nosotros nos plantamos en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, cosa que evidentemente no ha pasado. Y es muy doloroso, es muy doloroso saber que tanto se habló de juventud y tampoco se ha hecho”, recalcó en diálogo con SEMANA.