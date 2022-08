“Más del 50% de las altas consejerías serán suprimidas de la Presidencia”: Mauricio Lizcano

SEMANA: ¿Cómo se da su nombramiento en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)?

MAURICIO LIZCANO: Llego por nombramiento del señor presidente. Llego por resultados, al presidente se le gana la confianza con resultados en el empalme, hablando de ciencia y tecnología que fueron gran parte de nuestras conversaciones.

SEMANA: ¿Cuál será su principal tarea?

M.L.: Vamos a reorganizar y a reestructurar el Dapre. Vamos a cambiar el modelo de la Presidencia para que sea más eficiente y austero y mucho más enfocado en que el presidente tenga más comunicación con los colombianos y los ministros. Vamos a volver a la figura del secretario general y el secretario privado y estamos terminando de hacer el modelo. En segundo lugar haremos seguimiento a los objetivos del gobierno, a las propuestas que tiene el presidente, hay unos indicadores claros frente a lo que él se comprometió. La idea es que todos los ministros avancen en eso. Buscamos tener una unidad de gestión y seguimiento a la gestión de los altos funcionarios. Tercero, acompañar las diferentes formas. En este momento hay una prioridad importante: formar gobierno. Tenemos unos ministros pero falta todavía la mayoría de gobierno por formar y estamos en eso.

SEMANA: Usted habla de una reestructuración. ¿Van a suprimir cargos?

M.L.: Sí, se van a suprimir muchas de las altas consejerías. Hay 12 consejerías y se va a suprimir la mayoría de ellas. No va a haber tantas altas consejerías en el palacio, eso no solamente duplica funciones, es costoso sino que le quita un poco de ejecución a los ministros.

SEMANA: ¿Y cómo reemplazarán a los altos consejeros?

M.L.: Estamos analizando, pero muchos no se necesitan, muchas de las funciones que ellos hacen las pueden hacer los ministros. En otros casos seguirán algunos temas transversales que estamos definiendo, estamos determinando cuáles son los necesarios.

SEMANA: Preliminarmente, ¿cuántas altas consejerías podrían eliminar de la Casa de Nariño?

ML.: En este momento es muy complicado dar esa cifra porque estamos haciendo el estudio, pero creo que más de un 50%.

SEMANA: ¿Cómo será la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro?

M.L.: Va a cambiar todo. Será un gobierno mucho más abierto, que escuche a los ciudadanos, que no se encerrará en cuatro paredes, que estará en permanente contacto con las comunidades, especialmente las más vulnerables. Habrá un ejercicio muy fuerte de transparencia y lucha contra la corrupción y seremos muy eficientes en el seguimiento a las metas del programa de gobierno.

SEMANA: ¿Qué pasará con la espada de Simón Bolívar que se robó el show en la posesión presidencial y que reposa en el Palacio de Nariño?

M.L.: Vienen unos cambios muy interesantes: vamos a abrir la presidencia a los ciudadanos en algunas partes. Estamos pensando quitar las rejas en la Plaza de Armas para que los ciudadanos pasen por ahí y se convierta en una especie de parque más público. Estamos buscando un sitio donde pueda estar la espada más cercana al pueblo. Es una espada que es de la ciudadanía colombiana y el presidente quiere que el elemento no solo sea un símbolo sino que esté al alcance de los ciudadanos. Al menos, que la puedan conocer los colombianos.

SEMANA: Es decir, ¿podría ir a un museo?

M.L.: No creo que se mueva del Palacio de Nariño, pero podría estar cerca de la presidencia en alguna zona donde la gente pueda conocerla, que puedan existir visitas, puede ser un lugar en la presidencia que esté abierto al público donde la gente pueda visitarla y conocer otros escenarios del palacio presidencial. Estamos pensando en posibles tours guiados. Ya estamos pensando en quitar algunas rejas que rodean la Casa de Nariño para que la gente pueda caminar y estar más cerca de sus instituciones.

SEMANA: Finalmente, ¿cuánto costó la posesión presidencial de Gustavo Petro?

M.L.: No lo sé porque no estuve al frente de la posesión, eso lo lideró el equipo de posesión y el gobierno saliente, pero tengo reunión para consolidar toda la información y hacerla pública. Todos los colombianos conocerán la cifra porque yo lo publicaré, pero recuerde que fue el gobierno pasado quien lideró la contratación porque nosotros no teníamos ordenación de gasto.

SEMANA: Por último, han circulado unas imágenes de una fiesta en la Casa de Nariño después de la posesión de Petro. El Centro Democrático ha lanzado varios cuestionamientos. ¿Qué responde?

M.L.: El Centro Democrático sigue poniendo los ojos donde no están. Todas las posesiones presidenciales son una fiesta, tienen algún tipo de celebración entre las personas cercanas y familiares, eso no es extraño para nadie. Lo que hubo fue unos grupos folclóricos que el presidente y la primera dama invitaron, varias bandas de Sincelejo, de la Costa, que acompañaron la celebración. Nada sofisticado. Lo que hubo fue una celebración porque por primera vez en la historia ganó un gobierno popular y de izquierda. Fue una celebración muy corta, terminó temprano. Estaban en todo su derecho de estar contentos por este triunfo, hubo un cóctel donde estuvieron todos los embajadores, los ministros, las comisiones internacionales, lo que se usa. Hay que recordarle al Centro Democrático que hagan una oposición centrada en los temas que realmente les importan a los colombianos.