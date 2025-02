“Me complace estar en desacuerdo con usted”, le dicen al presidente Petro por pulla que lanzó

“El que más diría que si no vino, que es el gobernador de Antioquia. ¿No vino o me equivoco?”, expresó Petro, lo que generó tensión en el ambiente.

La respuesta del gobernador no se hizo esperar. A través de un video, Andrés Julián Rendón respondió al mandatario, explicando que no asistió a la cumbre porque se encontraba en Yondó, atendiendo las necesidades de los ciudadanos afectados por la violencia de los grupos criminales .

“Lo mío es proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes. Me complace estar en desacuerdo con usted, presidente Petro, y que no pensemos homogéneamente, porque lo mío es estar del lado de millones de ciudadanos que hoy se sienten solos y que claman porque los gobernantes estemos siempre de su lado”, declaró Rendón, defendiendo su posición de priorizar la seguridad, la justicia y las oportunidades sociales.