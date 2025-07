“Me han escrito”: Gustavo Petro hizo inquietante revelación sobre Hamás y lanzó polémica defensa. Esta fue la declaración

En uno de los apartes de la intervención, Petro reveló que Hamás le ha escrito y, en medio de su discurso en el palacio presidencial, en compañía de todo su gabinete, lanzó una particular defensa de ese grupo terrorista.

“Hombre, porque hay un genocidio, y esas medidas se levantan el día que decidan hacer la paz. ¿Por qué no atacamos a Hamás? Hombre, porque ahí estaban, en territorio palestino. Y tampoco estaban autorizados a matar civiles, y cantantes, y mujeres”, expresó el mandatario colombiano.

De la misma manera, indicó Petro: “Ellos me han escrito (haciendo referencia a Hamás), se creen con el derecho porque el Corán se los dice: si un infiel entra a la casa tuya y te ofende, tienes el derecho de entrar a la casa del infiel y ofenderlo”.

“Una religión… Si creamos los Estados sobre la base de la religión, pues vamos a la muerte humana: las cruzadas. Entonces no repito la historia, porque el que estudió la historia sabe qué fue, y nosotros aquí dijimos: libertad de culto”, insistió el jefe de Estado en el Consejo de Ministros.

Y avanzó en su tesis: “ Respetamos todos la Iglesia católica, hemos hablado mucho con ellos, nos ayudan. Fui amigo del papa Francisco y él tiene razón. Dejó un mensaje que ojalá nunca se olvide y que lo recoja el nuevo papa, con el que también he hablado, el tercer presidente del mundo que recibió”.

“Esto quiero que se aprenda: no, Colombia jamás debe ser responsable o corresponsable de genocidio de niños ni de ningún genocidio. Entonces me responden ministros y ministros, y la investigación se hace, y se denuncia el TLC. Nos ayuda la OMS (Organización Mundial de la Salud), porque nos van a masacrar, por eso. Pero nosotros no estamos con genocidio”, insistió Gustavo Petro.