“Me metieron los dedos a la boca funcionarios de mi propio Gobierno”: Petro sobre elección del gerente de Fedecafeteros

Siguen las pullas del presidente Gustavo Petro por la elección que se registró hace varios días del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón. Ahora el mandatario colombiano lanzó varios sablazos desde el departamento del Valle.

En ese sentido, el jefe de Estado prendió las alarmas, al asegurar que “le metieron los dedos a la boca” con el proceso de elección de la nueva cabeza de la Federación de Cafeteros.

Pero el mandatario colombiano fue más allá y señaló que funcionarios de su propio gobierno estuvieron detrás de esa situación, en la cual, según Petro, cayó con el objetivo de continuar como se venía manejando esa figura en la Federación Nacional de Cafeteros.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“Hay que decir que me metieron los dedos en la boca ahora en la última elección (del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros) por funcionarios de mi propio gobierno, para continuar con la misma lógica de depredación de la economía cafetera de Colombia”, sostuvo Petro.

Germán Bahamón, nuevo gerente de la Federación de Cafeteros. - Foto: Federación de Cafeteros

Y añadió el mandatario colombiano en su discurso: “Pero de alguna manera una y otra, a pesar que de los altos dignatarios del café y del Gobierno salían las instrucciones de acabar el pacto cafetero, por ejemplo”.

Reconocimientos entregados a los destacados de cada atributo. - Foto: Federación Nacional de Cafeteros

A renglón seguido, el jefe de Estado reveló que el objetivo que tiene con el gremio de campesinos cultivadores de café es el de entregarles oportunidades de negocio, al advertir que el café colombiano está perdiendo competitividad en el mundo.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“Se acabó con los ingresos del cafetero por esa mentalidad neoliberal de acabar los acuerdos entre los productores mundiales que defendían al productor directo en esos países Brasil, Colombia, Centro América, algunos países del África, acabaron con eso para que el libre mercado hiciera ganancias con el café”, insistió Petro.

Presidente Gustavo Petro hizo un llamado a Nutresa para consolidar una alianza que permita ayudar al campesino cultivador de café

El presidente de la República sacó un as bajo la manga para ayudar a los campesinos cultivadores de café que se encuentran en varias regiones del país y que según el mandatario colombiano la están pasando mal económicamente.

Desde el Valle, el jefe de Estado hizo un llamado a Nutresa para sellar una alianza que permita comercializar productos del agro enfocado al campesino cultivador de café, que permita tener un salvavidas para su actividad agrícola.

Logo Nutresa - Foto: Logo tomado de Nutresa

“Ahora hablan en la prensa que los árabes, que eran buenos cafeteros, se han quedado con la propiedad de Nutresa, empresa que era del grupo empresarial antioqueño, pero yo creo que siendo que ya no es tan nacional puede haber una oportunidad”, sostuvo Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

De la misma manera, el jefe de Estado aseguró que la conexión con Nutresa sea de manera directa para obtener mejores resultados para el campesino: “Porque esas empresas que manejan los alimentos se puedan vincular con los campesinos del café y otros productores de alimento. Ojalá podamos hacer una alianza sin intermediarios, un vínculo entre el consumidor de café y el productor cafetero”.

Presidente Petro se despachó contra el nuevo gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón; advirtió que dialogará con la base

Cabe recordar, que la relación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, empezó con el pie izquierdo, panorama que se evidenció con la reacción que tuvo el mandatario colombiano a la llegada de Bahamón a ese cargo.

De acuerdo con Germán Bahamón, esto “para mejorar las condiciones de vida de más de 540.000 familias cafeteras que en su gran mayoría viven y producen en pequeñas parcelas”. - Foto: Cortesía Germán Bahamón/ Presidencia

El jefe de Estado se despachó en contra del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, advirtiendo que iniciará un diálogo con la base de esa organización en todas las regiones de Colombia.

De la misma manera, el mandatario desempolvó varios trinos que había publicado Bahamón en los cuales lanzaba varias pullas en contra suya; además lanzó la siguiente frase: “Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común”.

Biohexa tiene como objetivo formalizar a población migrante para trabajar en fincas cafeteras. Productores que necesitan alrededor de un millón de trabajadores para más de un millón de hectáreas de fincas cafeteras en los departamentos, según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). - Foto: Cortesía: Biohexa

Este fue el mensaje que publicó en las redes sociales el presidente Petro: “Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales”.

En ese momento, para el presidente Petro no cayó nada bien que no atendieran su petición de no adelantar la elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros hasta que no se posesionara su nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Rodrigo Lara Restrepo candidato a la Alcaldía de Bogotá - Foto: Guillermo Torres /Semana

Sin embargo, Rodrigo Lara por medio de su cuenta de Twitter, hizo referencia a los mensajes que mencionó Petro que publicó Bahamón en el pasado, calificándolos de trasnochados, viejos y descontextualizados.

“Presidente @petrogustavo: son trinos viejos, trasnochados y descontextualizados. Todos los que estamos en estos quehaceres, incluidos los 2, hemos tenidos varios así. Son momentos fugaces Lo invito de manera respetuosa a que conozca a @GermanBahamon. Es un hombre sano, decente, trabajador y un puente para que las políticas de su gobierno lleguen a los cafeteros. Los invito a que trabajen juntos”, dice el mensaje de Lara.