“Me preocupa tanta insistencia”: le dicen a Gustavo Petro ante nuevo pronunciamiento sobre el caso de Miguel Uribe

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez criticó que Petro esté lanzando hipótesis sobre el magnicidio.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 6:06 p. m.
Gustavo Petro alocución Miguel Uribe
El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva hipótesis sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente al asesinato del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lo que generó críticas de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

“Me preocupa tanta insistencia por desviar la investigación del magnicidio de Miguel Uribe hacia el exterior... ¿Conoce el presidente información privilegiada de la Fiscalía?”, criticó Ramírez.

Petro había criticado a los europeos porque supuestamente en ese territorio estaría una persona involucrada en el asesinato del exsenador. “Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia. Y esa mafia vive en Europa, no aquí en Colombia”, denunció Petro.

Y agregó: “Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa, uno está viviendo en Madrid, otros vivían en Dubái. No nos insulten porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo”. Y que este tema debería ser tratado en la reunión que prepara la Celac con la Unión Europea.

Contexto: Miguel Uribe Londoño propone llevar a instancias internacionales supuestos delitos electorales de Gustavo Petro

El presidente ya ha lanzado varias hipótesis sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. En otra ocasión, Petro aseguró que —supuestamente— detrás de esos hechos estaría la Junta del Narcotráfico, sobre la que Petro ha dicho que también quisiera atentar contra su vida.

El mandatario aseguró que ese grupo internacional tendría relación con las guerrillas colombianas. “Claro que había una guerrilla insurgente, hoy no existe. Lo que llaman hoy guerrillas son ejércitos privados del narcotráfico y su jefe se llama la Junta Mundial del Narcotráfico; no es colombiana, pero hay un capítulo colombiano”, dijo el presidente.

Marta Lucía Ramírez
La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez criticó a Petro. | Foto: Felipe Castaño/ Vicepresidencia de la República

Y agregó que “es probable” que el asesino del exsenador esté por un “negocio de esmeraldas”; sin embargo, mencionó que es la Fiscalía la que debe investigar.

Petro ha dicho que se debe evitar que haya mayor caos por este hecho. “No se puede caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos”, afirmó.

En otra ocasión, Petro lanzó otra hipótesis sobre lo ocurrido y responsabilizó al ELN de estar detrás del atentado, pero Antonio García, comandante de ese grupo guerrillero, le contestó diciendo que no era así.

“El ELN resulta acusado por el presidente Petro de un acto que no ejecutó. Pues el ELN, cuando hace algo, tiene el valor de responder por lo que hace”, afirmó García.

Las palabras que generaron esa reacción fueron unas en las que Petro dijo: “El ELN también está aquí asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero”.

