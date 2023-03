“Mi amistad con Nicolás Petro no está por encima de mis convicciones”: el sorpresivo trino del abogado Miguel del Río

“He acompañado la construcción de un proyecto político genuino, diferente y ético. Mi amistad con Nicolás Petro no está por encima de mis convicciones. La peor corrupción es la que viene de adentro y es la más difícil de afrontar. Le apostamos a la ética pública y a la coherencia”.

De esta manera, el abogado Miguel del Río, cercano a Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, evidenció en su cuenta de Twitter la molestia que le genera todo lo que está ocurriendo en medio del escándalo tras la explosiva entrevista concedida por la exesposa de Nicolás, Day Vásquez a SEMANA.

El escándalo no es de poca monta. Day Vásquez, en entrevista exclusiva con Vicky Dávila, directora de SEMANA, denunció, por ejemplo, que Nicolás en la campaña presidencial de 2022 recibió 600 millones de pesos del exnarcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, y otros 400 millones de pesos que, según ella, entregó el hijo del polémico Turco Hilsaca. Aunque dijo que los dineros iban dirigidos a la campaña presidencial de Petro, la mujer aseguró que su entonces esposo se quedó con todo para comprar una lujosa casa en Villa Campestre, en Barranquilla.

He acompañado la construcción de un proyecto político genuino, diferente y ético. Mi amistad con Nicolás Petro no está por encima de mis convicciones. La peor corrupción es la que viene de adentro y es la más difícil de afrontar. Le apostamos a la ética pública y a la coherencia. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) March 4, 2023

SEMANA revisó los chats, y la plata es uno de los temas más recurrentes. Por ejemplo, el 9 de febrero de 2022, a las 12:57 p. m., Nicolás le escribió a Day para que usaran urgentemente los recursos en la adquisición precisamente de la vivienda ante el temor de que les robaran el dinero. Ese día, su entonces esposa encendió aún más las alarmas al contar que se le perdieron 1.500.000 pesos de su bolso. Por eso, propuso instalar cámaras para vigilar el dinero.

Day Vásquez: Y cuando regresé, el bolso estaba cerrado.

Day Vásquez: Y me faltaba plata.

Day Vásquez: Yo siempre sé lo que tengo.

Day Vásquez: Y no hemos gastado nada acá estos días.

Day Vásquez: Tenía 4.800.

Day Vásquez: Y hay 3.300.

Nicolás Petro: Mmmmmm.

Nicolás Petro: Eso sí es grave.

Day Vásquez: Por eso quiero poner las cámaras y no decirle.

Nicolás Petro: Y yo siempre te lo he dicho.

Nicolás Petro: Tú eres muy confiada.

En este caso, Miguel del Río se suma a una lista de personas cercanas al Pacto Histórico que han expresado su desacuerdo con lo que está pasando.

Por ejemplo, el senador Inti Asprilla señaló: “Nosotros no luchamos durante años, resistido la persecución y asesinato de los nuestros, para que un tipo con delirios de nuevo rico venga enriquecerse haciendo torcidos utilizando el proyecto. Las pruebas sobre la culpabilidad de Nicolás Petro son claras. Con la corrupción Nada!”. De esta manera, el senador Inti Asprilla arremetió contra el hijo del presidente Gustavo Petro tras las revelaciones de SEMANA, en las que su exesposa Day Vásquez lo señala de recibir dinero, incluso del “Hombre Marlboro”, narco que fue extraditado a Estados Unidos hace varios años.

En otro trino, el congresista escribió, tan pronto se conoció el escándalo revelado por SEMANA: “El presidente Petro lo ha dejado claro, la lealtad es con la causa. La justicia determinará las responsabilidades de Nicolás y Juan Fernando Petro”.

Nosotros no luchamos durante años, resistido la persecución y asesinato de los nuestros, para que un tipo con delirios de nuevo rico venga enriquecerse haciendo torcidos utilizando el proyecto.

Las pruebas sobre la culpabilidad de NicolasPetro son claras.

Con la corrupción Nada! — Inti Asprilla (@intiasprilla) March 4, 2023

Por ejemplo, en uno de los apartes de la investigación se sabe que Nicolás Petro quería vivir a lo grande. Y como aún no había comprado la casa de sus sueños, una propiedad de lujo en Villa Campestre (Barranquilla), decidió pasarse en arriendo mientras alcanzaba a juntar el dinero para completar los 1.600 millones que costaba.

Nicolás quería evitar que sus más allegados desconfiaran de la meteórica forma cómo él iba ascendiendo en recursos. Y por eso, para evitar dejar rastro y no levantar sospecha, le cuenta a Day sobre la necesidad de que la casa aparezca registrada a nombre de un tercero. A Nicolás le afana que ese tercero pueda “demostrar” solidez financiera ante una inversión de 1.600 millones de pesos. La preocupación de Nicolás frente a que su mamá no se entere de la plata que almacena no era una casualidad.

Y no es el único hecho. También aparece mencionado y salpicado como uno de los posibles receptores de dineros de Samuel Santander Lopesierra, un narcotraficante extraditado y condenado en Estados Unidos, donde pagó una pena de 18 años luego de ser enviado a este país en 2003.

Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’ por haberse hecho millonario, antes de su captura en 2002, al ser uno de los más grandes contrabandistas de cigarrillos en La Guajira, no se comportaba como un narco normal. Después de purgar su pena en Estados Unidos, no buscó la manera de echar raíces en ese país. Por el contrario, regresó a Colombia a fin de retomar el rumbo de la política, como lo hizo cuando fue senador por el Partido Liberal en los años noventa.