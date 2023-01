“Mi papá (Gustavo Petro) estaba cumpliendo una agenda pública en Europa y coincidió con la fecha de mi grado”: Nicolás Alcocer Petro

Nicolás Alcocer Petro, el hijo de Verónica Alcocer y que adoptó recientemente el presidente Gustavo Petro, confirmó este martes 24 de enero que el presidente lo acompañó en su ceremonia de grado el pasado sábado 21 de enero en Francia, en medio del viaje de gobierno que adelantó el jefe de Estado.

Alcocer informó el fin de semana pasado que recibió oficialmente su diploma de la Toulouse Business School y este martes dijo que el mandatario asistió al evento que se extendió durante más de una hora.

Mi papá estaba cumpliendo una agenda pública en Europa y coincidieron las fechas con mi grado.

Les recuerdo que además de ser presidente, es papá y tenemos derecho a nuestra vida privada como también asistir a mi graduación. Abro hilo 🧵 https://t.co/xmr9wWedKM — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) January 24, 2023

Nicolás Alcocer Petro el día de la posesión de su padre, Gustavo Petro. - Foto: Revista Semana

Además, destacó que por causa de la emergencia en Colombia se suspendía “su agenda pública en Francia (decisión correcta) en donde tenía programada una gran conferencia y reuniones para luego aprovechar 2 horas libres de la noche para asistir a mi grado. ¿Dónde está el pecado?”, expresó.

¿Donde está el pecado? — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) January 24, 2023

Esta no es la primera vez que Nicolás Alcocer le sale al paso a los contradictores de su padre. Recientemente, aclaró que él no utilizó las embarcaciones de la Armada de Colombia durante una de sus vacaciones en el país, tal como sugirieron algunos usuarios de la red social Twitter.

Uno de ellos fue Juan Nicolás Vizcaya, un colombiano que le hizo unas incómodas preguntas al presidente Petro, entre ellas: “¿Desde cuándo es permitido emplear los vehículos de las Fuerzas Armadas para recoger de las rumbas en la Isla Barú a sus hijos? ¿Acaso los miembros de la fuerza pública son sus sirvientes?”.

Nicolás Alcocer Petro creció junto a Gustavo Petro.

En el mensaje de Twitter que después borró, el joven anexó unas fotografías del hijo del mandatario en una lancha junto con un grupo de amigos y al lado, en otra imagen, a hombres de la Armada, al parecer, en el Caribe.

Alcocer Petro aclaró que el bote en el que se movilizaba “no es un vehículo oficial de las Fuerzas Armadas, sino una lancha alquilada por mí y unos amigos franceses que estuvieron visitando a Colombia. Y, en segundo lugar, yo no estuve de rumba en Isla Barú, en Cartagena”, destacó.

Dijo que, contrario a lo que afirmó el seguidor de la red social Twitter, “estuve en el mes de agosto, en la isla Tintipán visitando a los isleños que quieren mucho a mi familia y mostrándoles el paraíso que tenemos en Colombia a nuestros turistas”.

Por último, destacó: “Así yo sea el hijo del presidente, yo recibo un salario de mi trabajo y tengo derecho a mis vacaciones”.

Nicolás Alcocer vive desde hace varios años en Europa. - Foto: Twitter @nalcocer_petro

Nicolás Alcocer adoptó el apellido Petro desde hace algunas semanas y tras un proceso judicial. De hecho, él joven, pese a ser el hijo natural de Verónica Alcocer, se crió al lado del hoy presidente.

“Desde que tengo memoria he vivido con Gustavo, mi verdadero papá. Mi mamá se conoció con él cuando yo era muy pequeño. Se fueron a vivir a Bogotá juntos. Él siempre me educó e inculcó los valores con los que me identifico. La relación siempre fue excelente, mejor papá no pude haber tenido, al igual que mis hermanos. Muchas veces el tema de las familias compuestas es complicado, a mis hermanos los adoro, tenemos una relación excelente, somos muy unidos. Mi mamá también fue importante en eso porque siempre acogió a cada uno de los hijos de mi papá, hacíamos almuerzos juntos, salidas, una familia muy unida. El tema del apellido no lo había arreglado antes por seguridad y papeles, pero estamos hicimos el proceso de adopción y me volví oficialmente Nicolás Alcocer Petro”.

Añadió que “ser el hijo de Gustavo Petro es bastante complicado. Desde los siete años tengo el recuerdo de que corríamos peligro a cada momento, se vive prevenido. Crecí con ese miedo de lo que podía pasarle a mi familia, no fue fácil; con el tiempo uno va aprendiendo a manejarlo”.