Migración Colombia afronta su peor crisis en años. Hay fallas con cédulas de extranjería y sus funcionarios están desesperados por malos pagos

Migración Colombia, que se encarga del control de la entrada y salida de personas en el país, no pasa por su mejor momento. En la última semana, luego de que renunciara su director, Carlos Fernando García Manosalva, salieron a flote múltiples problemas que vienen de tiempo atrás.

Migración surgió tras la disolución del DAS, por lo que muchos funcionarios que venían de trabajar allí pasaron a ser de la entidad de control migratorio. Los problemas persistirían desde entonces y en el Gobierno del cambio no se han podido solucionar.

Yeison Oswaldo Mesa, presidente de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco), denunció en SEMANA que las condiciones laborales de los trabajadores no son las mejores y están reclamando soluciones de fondo.

Aunque un funcionario de Migración debe tener conocimientos especializados, esto no se estaría reconociendo. “La gente está desesperada porque no les alcanza el salario”, aseguró Mesa.

El líder sindical denunció que a veces los sueldos llegan a ser tan bajos que algunas personas que han ganado un concurso de méritos para estar en la entidad prefieren renunciar. “Migración Colombia tiene unos sueldos tan malos que se nombra a la persona que se mete al cargo que ganó el concurso de méritos, pero en cuestión de días esta renuncia, porque no es ni la carrera laboral ni el salario que esperaban”, agregó.

Sobre estos casos, denuncian que los funcionarios no cuentan con un transporte oficial que los pueda trasladar a altas horas de la noche hasta sus hogares o en la madrugada, sabiendo que en ocasiones tienen que cumplir jornadas extenuantes en las que ya no pueden desplazarse en transporte público. Hasta hace poco contaban con vehículos que les daba la entidad; sin embargo, no tenían las mejores condiciones porque provenían del antiguo DAS.