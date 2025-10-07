Suscribirse

Política

Miguel Polo Polo sale en defensa de Luisa Lafaurie Cabal y cuestiona a la izquierda: “doble moral”

El congresista defendió a la hija de la senadora y recordó la polémica de David Racero.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 11:26 p. m.
Miguel Polo Polo y Luisa Lafaurie Cabal.
Miguel Polo Polo defendió a Luisa Lafaurie Cabal, conocida como "Luisa Postres". | Foto: SEMANA / Luisa Lafaurie

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo defendió a Luisa Lafaurie Cabal, conocida como ‘Luisa Postres’, por el emprendimiento que lleva ese nombre, luego de que fuera objeto de críticas por una oferta laboral que lanzó al mercado.

“La izquierda muy cuchilla con Luisa Postres (hija de Cabal), pero calladitos frente a la explotación laboral de David Racero. La primera, nos guste o no la oferta, daba empleo legal y pagaba todas las prestaciones de ley. Racero ni siquiera pagaba el mínimo completo, no daba seguridad social y hasta hacía barrer y trapear el fruver. ¡Doble moral! Y ni hablar de la que encerró a la niñera en un sótano para hacerle una prueba de polígrafo. ¡Hipócritas!”, dijo.

En los últimos días, Luisa publicó en LinkedIn la vacante. La polémica se generó porque algunos usuarios en redes sociales le reclamaron que estaba pidiendo que una sola persona llevara a cabo el trabajo que normalmente se distribuye en varios cargos.

Ella pidió disculpas por una convocatoria en la que, según dijo, no sabía lo que estaba buscando; también se disculpó por la respuesta que hizo a algunos comentarios.

De otro lado, sobre el caso de Racero, el congresista negó que supuestamente haya explotado a sus trabajadores, a pesar de que se conoció un audio en el que hablaba de una vacante en la que les pedía a sus empleados trabajar extensas jornadas laborales y les daba un pago mínimo, a pesar de que impulsaba la reforma laboral.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siete policías capturados por, presuntamente, quedarse con $210 millones recuperados tras un robo en Buenaventura

2. Esto dijo el Papa al ser preguntado por medidas antiinmigrantes de Trump

3. Variel Sánchez contó su experiencia como hogar de paso y las razones por las que tomó la decisión: “Le toca darles mucho más amor”

4. Un muerto del Clan del Golfo tras combates con el Ejército en Valdivia: tenían fusiles y más de 2.000 cartuchos

5. Asesinan a dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel Villa Hermosa, en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Polo PoloDavid RaceroMaría Fernanda Cabal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.