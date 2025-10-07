El representante a la Cámara Miguel Polo Polo defendió a Luisa Lafaurie Cabal, conocida como ‘Luisa Postres’, por el emprendimiento que lleva ese nombre, luego de que fuera objeto de críticas por una oferta laboral que lanzó al mercado.

“La izquierda muy cuchilla con Luisa Postres (hija de Cabal), pero calladitos frente a la explotación laboral de David Racero. La primera, nos guste o no la oferta, daba empleo legal y pagaba todas las prestaciones de ley. Racero ni siquiera pagaba el mínimo completo, no daba seguridad social y hasta hacía barrer y trapear el fruver. ¡Doble moral! Y ni hablar de la que encerró a la niñera en un sótano para hacerle una prueba de polígrafo. ¡Hipócritas!”, dijo.

En los últimos días, Luisa publicó en LinkedIn la vacante. La polémica se generó porque algunos usuarios en redes sociales le reclamaron que estaba pidiendo que una sola persona llevara a cabo el trabajo que normalmente se distribuye en varios cargos.

Ella pidió disculpas por una convocatoria en la que, según dijo, no sabía lo que estaba buscando; también se disculpó por la respuesta que hizo a algunos comentarios.