“El presidente Gustavo Petro no puede hacer lo que se le dé la gana con este país y mucho menos lanzarse de frente a la ilegalidad una vez más. El anuncio de la creación de promotores del comité por el ‘sí’ para una consulta, que ni siquiera existe y que no ha sido presentada en el Congreso, y mucho menos autorizada, pisotea una vez más las normas, desafía el orden constitucional y burla los controles democráticos”, aseguró Uribe.

Según el senador, el mandatario estaría convocando a una campaña por fuera de una consulta “que no existe”. Y se basó en la Ley 1757 de 2015 que establece que no puede haber campaña sin un decreto de convocatoria, que hasta el momento no se ha expedido.