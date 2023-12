Miguel Uribe estalla contra Antonio García por condicionar libertad de secuestrados y dice que el presidente Petro “está arrodillado a las guerrillas”

“Pagar por dejar de delinquir, propuesta en común entre lo que propone el gobierno al país y lo que propone el ELN. Sin embargo, esto no es nada diferente a una extorsión con pago anticipado por parte del Estado. No lo adornemos, llamémoslo lo que es Recuerdo la definición de extorsión: “Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”. Cuando se negocia con delincuentes no se puede esperar nada menos de ellos, es el estado quien no se puede someter a semejante descaro”, dijo el exministro.