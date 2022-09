Miguel Uribe solicitará el archivo del proyecto de reforma tributaria del Gobierno

Este lunes, el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, anunció que solicitará el archivo del proyecto de reforma tributaria planteado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El congresista, uno de los más fuertes opositores a la iniciativa desde la Comisión Tercera del Senado, explicó los efectos negativos que tendría en la economía colombiana.

“Vamos a solicitar el archivo de esta reforma tributaria porque aumenta la pobreza, pone en riesgo más de dos millones de empleos y cerrará más de 250 mil tiendas de barrio. Si no hay empleo, hay más pobreza”, explicó el senador del uribismo.

Además, Uribe explicó cómo la reforma tributaria afectaría la inversión y a la vejez, por medio de la implementación de un impuesto a las pensiones mayores a 10 millones de pesos.

“Colombia será el país menos competitivo para invertir, lo que va a desincentivar la inversión en muchos de los sectores productivos. Además, impone un fatal impuesto a la vejez, a los pensionados, y golpea a la clase media y a los hogares de bajos ingresos”, informó el congresista.

El senador ha dado a conocer sus reparos frente a la reforma tributaria, los cuales radican en el impacto que este proyecto tendría en el bolsillo de los colombianos. Incluso, Uribe asegura que, por sus críticas, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, comienza a darse cuenta sobre algunos inconvenientes de la propuesta, tales como una posible doble tributación en dividendos y la posibilidad de que el impuesto a la ganancia ocasional dispare la evasión.

Incluso, fue uno de los primeros en advertir sobre el impacto que tendría la eliminación de incentivos en sectores como el agro, el cine y la vivienda.

Al mismo tiempo, el senador uribista ha criticado presiones como la de Alfonso Prada, ministro del Interior, al invitar a la movilización social si no se aprueba la reforma tributaria.

“Destruyeron el país para frenar una reforma tributaria. Ahora quieren volverlo a incendiar para imponer la de ellos. Empezó el chantaje”, dijo Uribe sobre el pronunciamiento del ministro.

Gustavo Bolívar pide solidaridad al empresariado

En medio de un foro que se llevó a cabo los últimos días en Barranquilla para hablar de los alcances de la reforma tributaria presentada al Congreso por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el senador Gustavo Bolívar hizo una invitación que llamó la atención y les pidió a los empresarios no quejarse tanto de lo que plantea el proyecto y aportar para que el país salga adelante.

“Empresarios, los necesitamos solidarios, voy a decirles una palabra para que no se vayan a ofender, no lloren tanto, no lloremos tanto. Tenemos cómo hacer ese esfuerzo adicional porque hay gente hoy que no tiene un peso en su bolsillo y no tiene ni siquiera una papa en la nevera”, dijo Bolívar.

El senador explicó que a lo largo de su vida ha sido rico, pero también pobre, por lo que ha estado en ambos lados y entiende cada una de esas situaciones.

“Yo he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable, he estado en las dos capas de la sociedad y he visto cómo nos sobra plata para comprar cuadros de 80.000 dólares, de 30.000 dólares, rico todos esos gustos, excelente que los haya y no es que seamos enemigos de los ricos”, dijo Bolívar.

El congresista del Pacto Histórico dijo que Colombia es uno de los países que menos ricos tiene en la región. “Si acá hubiera más ricos no habría tanta pobreza, queremos que haya más ricos, por favor, muchos más ricos, pero también queremos que haya menos pobres”, aseguró el senador del Pacto Histórico.