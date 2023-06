MinDefensa y el director de la Policía Nacional deberán responder ante el Congreso por chuzadas a exniñera de Laura Sarabia

En rueda de prensa, el fiscal Francisco Barbosa reveló nuevos detalles sobre el caso que salpica a Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. El líder del ente acusador confirmó que la DIJIN interceptó ilegalmente las comunicaciones de Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria y a quien acusa de robar dinero de su casa.

Por esta razón, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, citó urgentemente a Iván Velásquez, ministro de Defensa, y al general William Salamanca, director de la Policía Nacional, a debate de control político en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la solicitud del congresista, el objetivo es que “respondan por los hechos informados por parte del fiscal general de la Nación, donde presuntamente miembros del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional (DIJIN) adelantaron interceptaciones ilegales (chuzadas) utilizando el aparato estatal de forma ilegal en contra de la señora Marelbys Meza”.

“Tendrán que responderle al país”, publicó el congresista de oposición en su cuenta de Twitter.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, reaccionó a la denuncia que hizo el fiscal general de la Nación.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Yo fui víctima de las interceptaciones ilegales con un mecanismo muy similar al que ahora se está revelando, que fue utilizado en el mes de enero según entiendo (...) he dado una instrucción muy concreta, tiene que descubrirse quién dio la orden, este no es un asunto de un investigador de la Dijin, que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió, que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso, pero que dentro de la Policía se adelanten las investigaciones correspondientes. Este Gobierno no tolera las interceptaciones ilegales”, dijo el ministro Velásquez.

“Esto no se puede repetir en el país y quien tenga que responder que responda, no vamos a ocultar a nadie y no vamos a proteger a nadie, cualquiera que sea su calidad”, añadió.

Policía Nacional admite que chuzó a la niñera de Sarabia

Comunicado de la Policía sobre el caso de Laura Sarabia. - Foto: Policía

Se siguen conociendo detalles de las presuntas irregularidades que se cometieron en la investigación para esclarecer un caso de hurto de un dinero en la casa de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia.

La Policía confirmó que las líneas telefónicas de dos empleadas de Sarabia fueron ingresadas a un caso que no tenía que ver con lo que se estaba investigando, lo que confirmaría la declaración del fiscal Francisco Barbosa, sobre que se hicieron chuzadas ilegales en medio del proceso.

“El analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín”, explicó la Policía.

Marelbys Meza y Laura Sarabia - Foto: Foto 1: SEMANA. Foto 2. SEMANA

La autoridad agregó: “Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”.

Tras las posibles irregularidades cometidas, al parecer, por integrantes de la Dirección de Investigación Criminal Dijín, la Policía abrió investigación disciplinaria para establecer responsabilidades en el caso.