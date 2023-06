Teléfono de exniñera de Laura Sarabia estuvo chuzado 72 horas por la Policía, esta es la línea de tiempo

Se siguen conociendo detalles de las presuntas irregularidades que se cometieron en la investigación para esclarecer un caso de hurto de un dinero en la casa de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia.

La Policía confirmó que las líneas telefónicas de dos empleadas de Sarabia fueron ingresadas a un caso que no tenía que ver con lo que se estaba investigando, lo que confirmaría la declaración del fiscal Francisco Barbosa, sobre que se hicieron chuzadas ilegales en medio del proceso.

Comunicado de la Policía sobre el caso de Laura Sarabia. - Foto: Policía

“El analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín”, explicó la Policía.

La autoridad agregó: “Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”.

Tras las posibles irregularidades cometidas, al parecer, por integrantes de la Dirección de Investigación Criminal Dijín, la Policía abrió investigación disciplinaria para establecer responsabilidades en el caso.

“Es un caso aberrante”, “han vuelto prácticas del F-2 y el DAS”: las frases más fuertes del fiscal Barbosa tras espeluznante descubrimiento en caso de Laura Sarabia

El jefe del ente acusado reveló que la Policía fabricó un informe falso para hacer incurrir a la Fiscalía en error, para que chuzara a la exniñera de la jefa de gabinete, Marelbys Meza, a quien hicieron pasar como integrante del Clan del Golfo.

“Es una vergüenza para la justicia Colombiana”; “nos pone en las épocas más negras de la historia judicial en Colombia”; “regresaron las chuzadas a Colombia”; “es un caso aberrante desde el punto de vista judicial”; “se están violando los derechos humanos de los ciudadanos”; “han vuelto a Colombia prácticas del F2 y del DAS”; “lo ocurrido en Colombia es muy grave y está todo evidenciado”; “miembros activos y retirados de la Policía Nacional serán citados”; “es una burla a la judicatura, se utilizó un informe de policía judicial falso”; “se tiene certeza de la fuente humana que dicen que son integrantes del Clan del Golfo y era falso”.

Estas fueron las duras palabras del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, tras revelar los primeros hallazgos en la investigación por posible extralimitación de funciones de agentes del Estado. Ello, en el caso de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, en donde su exniñera Marelby Meza fue sometida a una prueba de polígrafo en inmediaciones a la casa presidencial y sin una orden judicial.

Tras el escándalo de Laura Sarabia, el director de la Policía, el general William Salamanca, convocó a todos los directores de unidades. - Foto: Esteban Vega La Rotta

El Fiscal Barbosa reveló que las comunicaciones de Marelby Meza, la exniñera y otra trabajadora de Sarabia fueron interceptadas de manera ilegal en salas de la Policía, en donde se dio apariencia de legalidad.

El Fiscal explicó que a Meza y a la otra persona que trabajaban para Sarabia las convirtió la Policía en integrantes del Clan del Golfo para que un fiscal contra bandas criminales autorizara que sus comunicaciones fueran intervenidas de manera ilegal.

Luego de dicho procedimiento, de tener las comunicaciones de Meza interceptadas, fue llevada sin orden judicial cerca de la Casa de Nariño para practicarle el polígrafo, en donde el interrogante estuvo relacionado únicamente con la pérdida del dinero y no temas de seguridad nacional.

Para el Fiscal Barbosa, “este es el asunto más grave de los últimos años en Colombia contra la violación de los derechos humanos, esta es la parajusticia (...) Se inventaron informe de la Policía de la Dijín, las convirtieron en integrantes del Clan del Golfo y les hacen un polígrafo que no tienen nada que ver con la seguridad nacional”.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez, justificó el uso del polígrafo al que fue sometida Merelbys Meza

Velásquez aseguró que, al tratarse de la seguridad en torno al presidente, Gustavo Petro, el procedimiento que se hizo en la Casa de Nariño se hizo acorde a la ley.

Para el Ministro de Defensa, en relación con la exclusiva publicada por SEMANA, el polígrafo es utilizado para obtener información que puede ser aportada a una investigación, en este caso, de tipo penal. Reseñando que por muchos años se ha usado.

“El polígrafo no es una prueba, eso ha sido definido desde hace bastantes años por la Corte Suprema de Justicia. El polígrafo puede suministrar una información probable, puede generar un indicio para algo que se adelante posteriormente de investigación y, sobre todo, tiene que ver con la confiabilidad que reportan las personas”, aclaró el Ministro que, sea dicho de paso, es abogado de profesión.

“El hecho de que sea una particular, la exempleada de la señora Sarabia, y esté afirmando ahora que se sintió presionada para someterse a esa prueba, la información de la que yo dispongo es que fue una aceptación voluntaria. Inclusive firmó el consentimiento. Como lo afirmaba, teniendo que ver de manera muy cercana con la seguridad del Presidente, es lo que justifica la utilización de ese mecanismo con el consentimiento, como efectivamente se hizo”, aseveró frente a las preguntas de los periodistas.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, defendió el procedimiento, asegurando que el oficial encargado de la seguridad de la Casa de Nariño le informó, a tiempo, sobre todo lo que se realizó.

“La policía confía en el procedimiento que hicieron los hombres a cargo de seguridad del presidente, nosotros estamos a la espera de los avances investigativos de la Fiscalía General”, precisó el oficial.

El general Salamanca sostuvo que se comunicó con el coronel encargado de la seguridad del Palacio: “Me informó que fue un procedimiento ceñido a la norma, transparente, hubo consentimiento de la persona en las actuaciones de la Policía”.

- Foto: semana

Por estos hechos, ya la Fiscalía y la Procuraduría General anunciaron la apertura de una investigación penal y disciplinaria, respectivamente, en contra de la jefa del Gabinete y todas las personas que participaron en este procedimiento, el cual ha generado múltiples críticas desde diferentes sectores.

Fiscal Francisco Barbosa y Laura Sarabia. - Foto: Fiscalía, SEMANA

Esta fue la denuncia

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

Este es el testimonio de Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de gabinete del Gobierno Petro, al recordar lo que le habría sucedido el pasado lunes 30 de enero, minutos antes de las dos de la tarde, cuando relata que la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla a un polígrafo. Concretamente, al edificio Galán, adscrito a la Presidencia. Dicho suceso habría ocurrido luego de la pérdida de un dinero en efectivo que estaba en un maletín en la casa de la alta funcionaria, en Bogotá.

Según la niñera, fue Sarabia quien le advirtió que debía someterse al polígrafo. “Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relata la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país.

Ese día, Harold Rondón, un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al servicio de Sarabia, fue a buscar a Meza a su casa. SEMANA tiene en su poder cinco audios que él le envió a la mujer cuando estaba esperándola afuera de su lugar de residencia. “Hola, Mary, cómo me le va. Estoy ya aquí afuerita”, le dice. Luego, ante la demora, le insiste: “Hola, Mary, te estoy esperando”. Por último, le advierte: “Chúzele, chúzele a eso, porque toca estar allá antesito de las dos”.

Acompañada de reporteros de SEMANA, Meza regresó a las inmediaciones de la Casa de Nariño el jueves y le mostró al equipo periodístico cómo y por dónde la ingresaron. “Por aquí fue (y señala el edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño). Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”.

Según cuenta la exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue recibida “por la teniente Luna”, como recuerda que se llama la mujer de la Policía que luego la entregó a dos hombres vestidos de civil, quienes se encargaron del procedimiento junto con otro que estaba esperándolos en la sala de poligrafía. Este medio conoció los mensajes de voz que le envió Luna a Marelbys, recordándole su “cita en Palacio”. “Me puede regalar su nombre completo, por favor, y su número de cédula para que no le pongan problema en el ingreso acá en Presidencia”, le dice Luna.