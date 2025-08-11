Suscribirse

Política

Ministerio de la Igualdad y Francia Márquez: la pérdida de $350.000 millones y un informe que alerta sobre la gestión en 2024

La Contraloría emitió un informe sobre las finanzas de la cartera en el que evidenció poca ejecución presupuestal y el desaprovechamiento de dinero.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 10:43 a. m.
Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas)
Vicepresidenta Francia Márquez | Foto: Presidencia

SEMANA accedió a un informe de la Contraloría General de la República que alerta sobre el manejo que la vicepresidenta Francia Márquez le dio al Ministerio de la Igualdad entre 2023 y 2024: el ente de control fiscal confirmó retrasos en la ejecución presupuestal y la pérdida de más de 300.000 millones de pesos.

Al revisar las cuentas en detalle, los funcionarios hallaron que solo se gastó el 4,96 por ciento del dinero asignado para el año pasado.

Para la entidad, “la baja ejecución presupuestal es especialmente crítica, considerando que se trata de una entidad creada para liderar la agenda de equidad y reducción de brechas estructurales”.

Contexto: La reaparición de la vicepresidenta Francia Márquez al lado del presidente Petro luego de meses de distanciamiento

La interpretación que le dio a los números el ente de control fiscal es que la ineficiencia en la gestión de los recursos impacta directamente el goce efectivo de derechos de poblaciones históricamente excluidas, y ubica al Ministerio entre las entidades con menor ejecución del Presupuesto General de la Nación.

Lo más leído

1. Atención: murió Miguel Uribe Turbay. Dolor en Colombia
2. “Invade una tristeza inmensa”: petristas y sectores cercanos al Gobierno reaccionan ante fallecimiento de Miguel Uribe Turbay
3. De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

En medio de las averiguaciones, los funcionarios sugirieron que este desempeño reflejaría fallas en la planeación, la programación y la ejecución del gasto, que podrían tener relación con limitaciones operativas y procesos contractuales no iniciados, entre otros.

Por ejemplo, la política de participación ciudadana es uno de los pilares del Ministerio; sin embargo, en 2024 no recibió recursos: “No se ejecutaron fondos destinados a esta política. Aunque el Ministerio ha adelantado algunas acciones, al cierre del periodo la política no fue implementada”. Aún menor fue la atención dada a la política de rendición de cuentas.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante una visita a la ciudad de Cali este viernes, 25 de julio, se refirió a la polémica suscitada entre el Ejecutivo nacional, liderado por Gustavo Petro, y su persona.
Vicepresidenta Francia Márquez. | Foto: Raúl Palacios

Otro de los hallazgos es que, durante 2023, el Ministerio tuvo reservas presupuestales por 469.047 millones de pesos correspondientes a funcionamiento y solo gastó el 25,03 por ciento. Es decir, los 350.394 millones de pesos restantes dejaron de implementarse y volvieron a la cartera del Estado.

“No se ejecutaron dentro del plazo legal correspondiente a la vigencia inmediatamente siguiente, lo que ocasionó la pérdida de esa apropiación y afectó negativamente la capacidad operativa del Ministerio para avanzar en sus objetivos misionales”, señaló la Contraloría General de la Nación.

Francia Márquez salió del Ministerio de la Igualdad por las críticas que recibió por la baja ejecución presupuestal, pues en el interior del Gobierno la señalaron de no cumplir los objetivos. Ella ha defendido su paso por esa cartera: “Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo”.

Contexto: Francia Márquez arremete con todo y contra todos: “Me trataron como una criminal”; dice que la usaron para ganar

Carlos Rasero tampoco pudo acomodar las finanzas y poner a correr los objetivos de la cartera. En consecuencia, el presidente Petro designó a Juan Carlos Florián, exactor de cine para adultos, para reemplazarlo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ideam advierte lluvias en varias zonas de Colombia: así estará el clima este lunes 11 de agosto

2. Histórico: Estados Unidos reabre su espacio aéreo a vuelos supersónicos tras medio siglo de restricciones

3. “Qué tristeza tan infinita”: Abogado de Miguel Uribe Turbay reacciona a la muerte del senador y precandidato presidencial

4. De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

5. Colombiano le arruinó el debut a Rodrigo de Paul en la MLS: goleada y papelón del Inter Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francia MárquezMinisterio de la IgualdadContraloríaejecuciónparticipación ciudadana

Noticias Destacadas

Alfredo Saade, Laura Sarabia, Francia Márquez, Verónica Alcocer y Miguel Uribe.

“Invade una tristeza inmensa”: petristas y sectores cercanos al Gobierno reaccionan ante fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Redacción Semana
Miguel Uribe Turbay

Fundación Santa Fe entregó el último reporte tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: confirmó la hora del fallecimiento

Redacción Nación
Álvaro Uribe Vélez y Miguel Uribe Turbay.

“El mal todo lo destruye”: Álvaro Uribe y el Centro Democrático, de luto tras muerte de Miguel Uribe Turbay

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.