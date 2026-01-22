Política

Ministro Antonio Sanguino, el nuevo escudero de Petro, se despacha contra todos: siete peleas casadas

El ministro del Trabajo está utilizando la misma metodología que el presidente y le responde a cualquiera que opine mal del Gobierno.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

22 de enero de 2026, 10:40 a. m.
De izquierda a derecha: Jaime Alberto Cabal, Carlos Fernando Galán, Lidio García, Mauricio Cárdenas, Angélica Lozano y Antonio Sanguino.
De izquierda a derecha: Jaime Alberto Cabal, Carlos Fernando Galán, Lidio García, Mauricio Cárdenas, Angélica Lozano y Antonio Sanguino. Foto: SEMANA

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, ha estado en los últimos meses muy activo en su cuenta personal de la red social de X, siguiendo los pasos de su jefe, el presidente Gustavo Petro.

El funcionario del Gobierno nacional se ha vuelto el nuevo escudero del mandatario de los colombianos, quien usa esta plataforma para despacharse contra todos los opositores.

Gobierno aplicó “viveza” que cuestionó Antonio Sanguino en reducción del salario de los congresistas

El candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, fue una de las figuras políticas más recientes con las que el ministro se despachó tras opinar sobre Fecode.

“¡Grotesca actuación que promueve el odio y constituye un acto de violencia antisindical! El derecho a la libertad sindical es un derecho humano y fundamental, protegido por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y los convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, así como por las recomendaciones 143 y 159 del Comité de Libertad Sindical, que obligan al Estado colombiano a garantizar su ejercicio efectivo. El MinTrabajo, como autoridad administrativa laboral, es competente para actuar frente a cualquier conducta antisindical que atente contra este derecho. Las expresiones difundidas recientemente contra Fecode por parte del candidato Daniel Briceño podrían constituir una conducta antisindical y un discurso de odio en un país donde el magisterio ha sido víctima histórica de estigmatización y violencia”, dijo Sanguino a Briceño.

