Ministro Antonio Sanguino, el nuevo escudero de Petro, se despacha contra todos: siete peleas casadas

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, ha estado en los últimos meses muy activo en su cuenta personal de la red social de X, siguiendo los pasos de su jefe, el presidente Gustavo Petro.

El funcionario del Gobierno nacional se ha vuelto el nuevo escudero del mandatario de los colombianos, quien usa esta plataforma para despacharse contra todos los opositores.

Gobierno aplicó “viveza” que cuestionó Antonio Sanguino en reducción del salario de los congresistas

El candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, fue una de las figuras políticas más recientes con las que el ministro se despachó tras opinar sobre Fecode.

“¡Grotesca actuación que promueve el odio y constituye un acto de violencia antisindical! El derecho a la libertad sindical es un derecho humano y fundamental, protegido por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y los convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, así como por las recomendaciones 143 y 159 del Comité de Libertad Sindical, que obligan al Estado colombiano a garantizar su ejercicio efectivo. El MinTrabajo, como autoridad administrativa laboral, es competente para actuar frente a cualquier conducta antisindical que atente contra este derecho. Las expresiones difundidas recientemente contra Fecode por parte del candidato Daniel Briceño podrían constituir una conducta antisindical y un discurso de odio en un país donde el magisterio ha sido víctima histórica de estigmatización y violencia”, dijo Sanguino a Briceño.

Ni el presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, se salvó de los sablazos del ministro tras la reducción del salario de los congresistas que decretó el presidente Petro.

“Contrasta su opinión favorable a la reducción de brechas salariales en uno de los países más desiguales del mundo, estimado Julian López, presidente de la Cámara, con la infinita mezquindad del presidente del Senado”, dijo.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, fue una víctima más luego de opinar sobre unos comentarios de Petro en su más reciente consejo de ministros donde decía: “Piden que se recorte el gasto, de dónde, de salud, educación, de las vías que ya están concesionadas, si entregan la plata que los concesionarios tienen guardada se pueden suplir los de la reformas tributarias”.

A esto, Cárdenas dijo: “Por qué no empieza por las 191.289 órdenes de prestación de servicios que contrató el Gobierno en 2025. Ahí, hay 8 billones de pesos. En 2018 fueron un 25 % de eso, por cierto”. Y ahí le contestó Sanguino: “Habla el autor del bono de $ 16 millones que le regaló a los congresistas siendo ministro de Hacienda”.

El ministro también se despachó contra la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, tras dar su opinión de la reducción salarial de los congresistas.

“Ay, querida Angélica Lozano, ya el tobogán en el que te deslizas velozmente hacia la extrema derecha y el desespero electoral, te ha puesto a atacarme por cualquier pendejada”, mencionó Sanguino.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tampoco se salvó y todo por cuenta del incremento del pasaje de TransMilenio que empezó a regir el pasado 14 de enero.

“Las falacias del alcalde Galán y de TransMilenio que serán develadas en el análisis técnico que con rigor se haga sobre el incremento abusivo de la tarifa del transporte público en Bogotá”, afirmó.

En otra de sus peleas casadas, se fue de frente contra Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quien anunció una demanda ante el Consejo de Estado por el aumento del salario mínimo para 2026.

“¡Finjamos sorpresa! El opositor político de extrema derecha disfrazado de vocero gremial busca tumbar el salario vital que, en virtud de la demanda agregada de más de $ 800 mil millones al mes y $ 9,6 billones al año que genera en los trabajadores, a quien más beneficia es a los comerciantes que dice representar. Una expresión de egoísmo para nada inteligente. ¡La movilización de los trabajadores y el pueblo defenderá la conquista del salario vital!”, fue la respuesta de Sanguino.

Y como si fuera poco, se fue contra los 17 gobernadores del país que se le rebelaron al Gobierno Petro y coincidieron en que no acatarán uno de los decretos de la emergencia económica.

“¡Los gobernadores que desacatan la Constitución, prevarican! El anuncio de algunos gobernadores de desconocer el decreto de emergencia económica no solo es políticamente grave, sino jurídicamente inadmisible. Es una nueva muestra de que, para ciertos sectores, el respeto a la Constitución es retórico: la defienden mientras no les exija cumplirla”, decía parte del mensaje del ministro Sanguino.