Ministro del Interior confirmó que la orden presidencial de suspender la erradicación forzada se ejecutará de “forma inmediata”

Según el ministro Benedetti, la decisión, anunciada por el mandatario en su alocución del miércoles, es una apuesta por priorizar enfoques alternativos en la lucha contra las drogas.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 2:43 a. m.
Los ataques de Gustavo Petro a todos los sectores han hecho trizas los esfuerzos de Armando Benedetti para conseguir las mayorías en el Congreso.
Gustavo Petro y Armando Benedetti. | Foto: PRESIDENCIA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este jueves que la orden impartida por el presidente Gustavo Petro de detener la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca se aplicará de manera inmediata en todo el país.

Coca Gustavo Petro Cultivo de coca Erradicacion manual de coca por la policia nacional de Colombia en el departamento de Nariño Policia Nacional antinarcoticos Tumaco abril 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista Semana
El presidente ordenó suspender la erradicación forzada. | Foto: Daniel Reina Semana

La decisión, anunciada por el mandatario en su alocución del miércoles, es una apuesta por priorizar enfoques alternativos frente a las comunidades campesinas.

“Estados Unidos no pone ni una sola muerte en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó Benedetti durante una rueda de prensa, en la que también se refirió a la declaración de Petro hacia el presidente Donald Trump, en la que rechazó cualquier tipo de amenaza o injerencia extranjera.

Benedetti aclara que no habrá erradicación forzada mientras continúa diálogo en El Plateado
Benedetti aclara que no habrá erradicación forzada mientras continúa diálogo en El Plateado. | Foto: @MinInterior/X

Según el jefe de la cartera del Interior, el mensaje del mandatario debe entenderse como un llamado a dialogar con quienes enfrentan de manera directa las consecuencias del narcotráfico en el territorio.

El anuncio sobre la suspensión de la erradicación forzada se dio en el marco de una rueda de prensa centrada en la situación de seguridad de los precandidatos presidenciales, en la que participó Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Allí, el Gobierno reveló que actualmente no existen suficientes vehículos blindados para cubrir la creciente demanda de protección de cara a las elecciones de 2026.

Alocución Gustavo Petro
Alocución de Gustavo Petro el 17 septiembre 2025. | Foto: Presidencia

Benedetti explicó que, aunque se han destinado más de 1.000 servicios de seguridad que involucran 15.000 efectivos de la Fuerza Pública y se han asignado 82 vehículos blindados y 33 convencionales, la capacidad logística del Estado enfrenta un reto mayúsculo ante la avalancha de solicitudes de protección.

El Ejecutivo trabaja en un plan de acción inmediato que permita garantizar tanto la implementación de la nueva estrategia antidrogas como la seguridad de los actores políticos.

“La defensa de la vida y de la democracia son principios inseparables”, concluyó Benedetti, subrayando que la decisión de detener la erradicación forzada se acompaña de un compromiso integral con la protección y la estabilidad institucional.

