MinJusticia arremetió contra la libertad por vencimiento de términos de Arturo Char: “Es una mala noticia para la sociedad colombiana”

“Quiero referirme específicamente a una, la de la libertad por vencimiento de términos del señor Char. Solamente quienes conocen el expediente pueden tener la certeza sobre si los términos se vencieron o no se vencieron. Yo no tengo acceso al expediente ni quiero tenerlo. Pero definitivamente la libertad por vencimiento de términos es una mala noticia para la sociedad colombiana”, sostuvo Osuna.

“Lo que nos hace falta es algo que yo propondré que se incluya en las reforma a la justicia y es consecuencias para el funcionario que dejó vencer los términos. Es que el término no se vence solito, el término se vence porque hubo un funcionario que no actuó oportunamente. Todos sabemos que hay cosas que tienen términos y si uno se le vence el término, paga consecuencias”, expresó el ministro de Justicia.

También dijo: “Si yo tengo que pagar mi factura del gas el 14 y el 14 no la pagué, me lo van a desconectar. El funcionario judicial sabe que son 100 días desde la detención. Si no actuó, pues tiene que haber alguna responsabilidad, no puede ser simplemente a pasó el término y entonces libérenlo y ya. Yo propondré que haya consecuencias directas para el funcionario que dejó vencer los términos”.