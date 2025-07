“Muchos votaron, pero la decepción es muy grande”: vocero del paro arrocero se sinceró sobre el presidente Gustavo Petro

Pese a que la más reciente alocución del presidente Gustavo Petro duró cerca de dos horas, en la que habló de la crisis en el sistema de la salud, no mencionó el paro arrocero que inició en el país el 14 de julio.

Ese hecho no cayó bien en el gremio de los arroceros, quienes se declararon “decepcionados” al ver que el jefe de Estado no envió un mensaje sobre el cese de actividades de ese sector productivo del país.

“Entonces, hubo quienes votaron por el presidente Petro, obviamente. En el caso particular mío no, pero hubo quienes votaron por el presidente y déjeme decirle que entre muchos de ellos la decepción es muy grande porque un poco las promesas que hizo para el sector agropecuario no se han cumplido”, anotó.