“Nada debo y nada temo”: Máximo Noriega responde a los chats de Day Vásquez revelados por la Fiscalía donde aparece su nombre

Y, después se formuló una pregunta: “¿Cuántas víctimas más necesitan quienes infructuosamente intentan tumbar a Petro? En el legítimo ejercicio constitucional de mi defensa, hemos acudido de manera insistente ante el señor Fiscal y ante los jueces de la República para que se me permita dar mi versión de los hechos en los que he sido nombrado”.

“Por todo lo que ha sucedido, me parece que él siempre ha sido una persona muy comprometida con el proyecto, que también le han dado la espalda terriblemente. No le dieron el apoyo, nunca se lo pensaron dar, es más, esto también lo digo porque sé que es así: Verónica Alcocer con Agmeth Scaf y Eduardo Noriega también impusieron un candidato que no es del Pacto en el departamento del Atlántico, que no es del cambio, que representa a lo mismo de siempre, etc. Pero Máximo también fue utilizado y descartado. Y con respecto al tema mío, fue una víctima”, respondió el exdiputado del Atlántico.