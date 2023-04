“Necesitamos más ministros y menos activistas”: Mauricio Gómez Amín

Se llevó a cabo en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el evento conocido como ‘Colombian Conference 2023′, un espacio donde, desde la academia y con la participación de los diferentes sectores sociales del país, se hizo un balance de la situación actual del país.

Precisamente, en el marco del módulo de Economía y Desarrollo, Pay y Vida, se pronunció ante la concurrencia, como ponente, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, quien expuso su posición frente a la actualidad del país, en momentos en que reconoció que Colombia atraviesa por una etapa “dura”; no obstante, se manifestó optimista frente a que la sociedad va a ‘poder salir adelante’.

En ese sentido, el senador del liberalismo, quien se reconoció no elector del presidente Gustavo Petro y quien abogó -sin éxito- para que su partido se declarara en independencia, advirtió que el país ‘debe remar para el mismo lado’, ponderando los retos y soluciones a la actual coyuntura.

Sobre el particular, el senador advirtió que pese a lo que se advierte en las calles del país, “hoy en Colombia hay contrapesos, no solamente en el legislativo, sino también el judicial”, defendiendo la labor que hacen los partidos que no están de acuerdo con algunas de las posturas del presidente, pero llamando a que, en efecto, dicha oposición se haga de manera consciente, evitando caer en un ‘juego vicioso’ de desprestigio guiado únicamente con fines particulares y electorales.

El senador lamentó la salida de José Augusto Ocampo del ministerio de Hacienda. - Foto: Twitter/ @MauricioGomezCO

“El Congreso de la República está haciendo su tarea y las altas Cortes también (...) creo que eso es sano para la democracia de nuestro país”, advirtió el senador liberal, quien también se refirió a algunos de los errores que ha cometido el gobierno de Gustavo Petro durante sus primeros meses de mandato.

En ese sentido, Gómez Amín sentenció que en Colombia “necesitamos más ministros y menos activistas”, refiriéndose a uno de los graves problemas que tuvo en su primera etapa el gobierno de Gustavo Petro con el nombramiento, en algunas carteras, de personas inexpertas, que pecaron al mostrarse radicales y no alcanzar consensos en medio del espectro variopinto de la política nacional.

Para mí es un honor haber estado en Harvard University, exponiendo mi posición respecto al proceso de paz que viene adelantando el gobierno colombiano con grupos armados al margen de la ley.



¡Gracias a #ColombianConference2023 por la invitación!



🔗: https://t.co/UwPraj4woS pic.twitter.com/tXHdE0xzMF — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) April 29, 2023

Gómez se refirió puntualmente a la ahora exministra de Salud Carolina Corcho, quien hizo parte del reciente remezón ministerial en el que salieron las cabezas de 7 carteras, advirtiendo que ella “no tuvo el liderazgo o competencia para sentarse a dialogar con los partidos políticos”.

De igual modo, Gómez Amín, se refirió a la salida del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, sobre quien advirtió que había sido el encargado de proporcionar al Gobierno “la estabilidad necesaria para salir adelante”.

Para Gómez, el ministro Ocampo fue uno de los que pagó los ‘platos rotos’ de “la terquedad de una ministra que no quiso, ni supo, acceder a puntos medios”, refiriéndose a Corcho.

Según Gómez, si bien el actual gobierno se ha vendido como ‘el del cambio’, advirtió que si bien “hay cambios que se necesita hacer de fondo, (...) ello no implica arrasar con lo que se ha construido en los últimos 30 o 40 años”. Para Gómez, “cambiar de fondo es construir sobre lo construido”.

Así, el senador se mostró partidario de “respaldar lo bueno y bajarle a la polarización y la conflictividad”.

Gómez Amín señaló algunos de los errores de gestión de la ahora exministra de Salud, Carolina Corcho. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Sobre recientes rumores de radicalización del presidente Petro tras el cambio ministerial, el legislador apuntó que “no lo veo convocando una constituyente, es no le hace bien al país”, apuntando además que, a su parecer, el presiente no optaría por reelegirse y permanecer otros 4 años más en el poder.

Así, el senador abogó porque se pare el “jugar al boicot para que el partido de oposición llegue al poder en las siguientes elecciones”, y se vuelva un círculo vicioso.

En pro del avance de las reformas que consideró necesarias, el ponente también afirmó que “ojalá que el nuevo gabinete entienda que se puede lograr un punto medio dentro del disenso y que se puede negociar”.

“La paz total es necesaria pero sentando precedentes y límites”

Al igual que sobre el funcionamiento institucional, el senador liberal también se refirió a la anhelada paz en Colombia, manifestándose partidario de la llamada “paz total”, impulsada por el actual gobierno.

No obstante, reconoció que la paz propuesta no puede ser del todo permisiva, por lo que es menester trazar líneas rojas o establecer límites.

“Un criminal como Iván Márquez, que tuvo la oportunidad de hacer la paz en Colombia y no la aprovechó, no puede llegar con alfombra roja a decir que ahora no ha pasado nada”, dijo el senador, quien también se refirió al proceso en curso con el ELN.

Para Gómez, un delincuente como Iván Márquez, después de lo ocurrido tras el proceso de La Habana, no debería ser aceptado en un proceso de paz. - Foto: afp

Si bien se declaró partidario de la mesa de negociación en México, advirtió que es necesario que el ELN demuestre voluntad de paz, al denunciar que en ellos solo se ve a un grupo criminal “secuestrando, poniendo bombas, afectando la paz de los colombianos”, por lo que es necesario exigirles que asuman “un rol serio al momento de la negociación”.

“La paz total es necesaria pero sentando precedentes y límites y delimitando todo lo que tiene que ver con defensa y justicia en los próximos años”, sentenció, a tiempo que lamentó que, según las cifras, la violencia en Colombia se siga radicalizando.

Así, Gómez Amín recordó que la violencia se incrementó en 2022 en Colombia, con 92 masacres, que dejaron 321 víctimas mortales, y que el presente año, ya se han presentado 33 masacres con 109 víctimas