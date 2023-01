“Ni con sus ridículas amenazas logrará aprobar la reforma política”: la advertencia del senador Jota Pe Hernández a Roy Barreras

Las diferencias entre los senadores Jota Pe Hernández y Roy Barreras son cada vez más evidentes. Este martes 10 de enero, el primero demostró que está lejos de estar acuerdo con el presidente del Senado.

El tema que motivó la confrontación fue la reforma política que tendrá su tercera vuelta en marzo próximo en el Congreso y con la que el gobierno pretende, entre otras, incentivar las listas cerradas en las elecciones democráticas.

Aunque la Alianza Verde no ha tomado una decisión de bancada, internamente cada vez se escuchan ruidos de congresistas que no están de acuerdo con algunos puntos de la polémica reforma. Por ejemplo, este fin de semana, la senadora Angélica Lozano le confirmó a SEMANA que ella y varios dirigentes de su casa política no estarían dispuestas a votar la reforma política tal como quedó aprobada en 2022.

Roy Barreras se echó encima la responsabilidad del trámite de la reforma política en el Congreso. - Foto: guillermo torres-semana

El problema para el Gobierno es que si la Alianza Verde se baja del bus de la reforma política, la posibilidad de que el proyecto se apruebe sería muy compleja. Además, porque al interior del Partido de la U también hay voces que prometen oponerse al tema en su nuevo estudio legislativo.

Ante esto, el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo “que oponerse a la lista cerrada es oponerse al acuerdo de paz con las Farc incorporado a la Constitución y, además, oponerse a la agenda del gobierno siendo partido de gobierno (?). Es oponerse al cambio del sistema clientelista privilegiando los protagonismos individuales”.

@RoyBarreras ni con sus ridículas amenazas logrará aprobar la reforma política,(hecha a la medida de politiqueros como ud) en @PartidoVerdeCoL tenemos principios innegociables. Decimos NO a las listas cerradas, NO al transfuguismo, a la puerta giratoria y destrucción de minorías! pic.twitter.com/dwO4mPYQQv — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) January 10, 2023

Barreras explicó además que la coalición de la Alianza Verde “tiene una responsabilidad con el cambio que se hace indispensable al aspirar a presidir el próximo Congreso. El origen de la corrupción desde la base es la lista abierta a dineros del narcotráfico y la compra y venta de votos de microempresas electorales”.

El llamado de atención de Roy Barreras no le cayó bien al senador Jota Pe Hernández, quien le envió un fuerte mensaje al presidente del Congreso. “Ni con sus ridículas amenazas logrará aprobar la reforma política (hecha a la medida de politiqueros como usted). En la Alianza Verde tenemos principios innegociables. Decimos no a las listas cerradas, no al transfuguismo, a la puerta giratoria y la destrucción de las minorías”.

Jota Pe Hernández se convirtió en uno de los más fuertes críticos de Roy Barreras. - Foto: @JotaPeHernandez

Recordemos que aunque el senador Ariel Ávila es ponente de la reforma política, el grueso de su partido, la Alianza Verde, no está de acuerdo con cerrar las listas. La propia congresista verde Catherine Juvinano, su fórmula política, ha sido clara en que no se pueden cerrar las listas mientras no existan unos mecanismos claros de democracia interna en las casas políticas. A dirigentes como ella, la senadora Angélica Lozano y otros, les preocupa que la dictadura del bolígrafo se apodere de las directivas de los partidos y se sacrifiquen liderazgos políticos que pueden tener votos en el país.

De hecho, la Alianza Verde es un partido político progresista cuyos senadores y representantes llegaron al poder a través de listas abiertas donde cada quien obtuvo su votación y se ganó democráticamente su curul.