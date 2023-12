Nicolás Maduro agita la bandera nacional: el excanciller Julio Londoño expone la ofensiva del dictador de Venezuela por Guyana

El tribunal estuvo constituido por dos jueces ingleses, dos norteamericanos y el profesor ruso Federico Martens, de la corte zarista. Cuatro abogados norteamericanos, entre ellos, Severo Mallet Prevost, representaron a Venezuela y cuatro ingleses, a la Gran Bretaña. Dos jueces eran británicos, pero no hubo venezolanos porque Londres no lo aceptó. Eran tiempos del dominio inglés en el mundo y los Estados Unidos aún no habían surgido como potencia.