“No envié a tomar ninguna foto; mi equipo es libre de tomar las que considere”: Isabel Zuleta responde a Jota Pe Hernández por imágenes suyas supuestamente durmiendo

En conversación con SEMANA, la senadora por el Pacto Histórico aseguró que no existió un montaje contra el congresista de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde.

Isabel Zuleta, senadora por el Pacto Histórico, fue acusada de haber orquestado un montaje en contra de su colega de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde Jota Pe Hernández, por medio de unas fotografías, supuestamente tomadas por miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en las que el parlamentario parece dormir en plenaria del Senado.

La senadora, en conversación con SEMANA, respondió a las acusaciones y dijo que no mandó a tomar las fotos de Hernández. Pero advirtió que su equipo tenía la libertad de tomar las fotos que considere,

“No envié a tomar ninguna foto de este tipo porque no soy adivina de lo que suceda en plenaria. El equipo es libre de tomar las fotos que considere y yo elijo las que se publican en mis redes, esa nunca se publicó porque no me interesan los chismes”, dijo la senadora a este medio.

Afirmó que los chismes se los deja a su compañero en el Senado: “Ese asunto se lo dejo a Jota Pe, que sí sabe de chimes y mentiras. Yo me la paso muy ocupada, tengo mucho por hacer con las problemáticas ambientales y sociales de Colombia. Más aún con el enorme reto de transformar la política minero energética”, dijo la congresista.

Frente a la acusación de un supuesto montaje en contra de Hernández, la senadora Zuleta fue contundente: “No. ¿Cuál montaje? Eso es una calumnia. La foto la tomaron y la difundieron no sé por qué medios. Tal cual como se ve en la foto. Nadie la modificó”.

Además, Zuleta, quien también lidera el movimiento Ríos Vivos, dijo que los miembros de su equipo no la asociaron a las fotos.

“Fue el youtuber sin ningún elemento probatorio, solo la suposición de que por ser mi equipo, entonces yo tuve algo que ver. Ninguna prueba de ello presentó. Seguramente si alguien de mi equipo sale a bailar con alguien de los otros equipos, también me acusaría de lo que pase en el baile. Así es la gente superflua y banal”, manifestó Zuleta.

La acusación de Jota Pe Hernández

El senador Jota Pe Hernández se pronunció sobre las fotos en las que aparentemente duerme en el Congreso de la República. En una denuncia difundida en redes sociales, el congresista de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde asegura que fue víctima de un montaje hecho desde la UTL de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico.

En un video, el senador muestra el mismo día desde otro ángulo. De esa forma, se ve cómo contesta una llamada y se agacha en su pupitre por el ruido del Senado. En ese momento, según afirma Hernández, dos hombres que harían parte del equipo de la senadora se apresuran para tomar la foto.

“Afortunadamente pude conseguir estas pruebas para demostrarles claramente que no estaba durmiendo. Estaba contestando una llamada, quizás en una posición que aprovecharon para sacar una foto malintencionada”, dijo el senador en el video.

Por esta razón, el senador recordó el polémico video de la senadora Zuleta en campaña, en el cual asegura que la campaña a favor de Gustavo Petro “quemó” al candidato presidencial Sergio Fajardo y seguía Federico Gutiérrez.

“¿Cual era el objetivo? ¿Quemar a ese senador que no ha querido arrodillarse? ¿Les suena esa palabra? ¿Quemar a otro político? Uno de ellos es el jefe de prensa y otro es un asesor. Isabel Cristina Zuleta López, la misma a la que le gusta quemar políticos”, manifestó el senador en el video.

Hernández critica que, en vez de colaborar en el trabajo legislativo, los miembros del equipo de la senadora, a quienes identificó como Alberto Gómez Martín y Simón Gómez Azza, estén tomándole fotografías para difundir en redes.

“Dos tipos que deberían estar trabajando, construyendo proyectos que le beneficien al país y correspondiendo a esos 11 millones de pesos mensuales que les paga el Congreso. No, están aquí en plenaria tomando fotos que luego sacan de contexto en redes sociales y medios de comunicación para crear calumnias, injurias y difamaciones contra los que sí estamos trabajando”, concluyó el senador.