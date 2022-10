No hay derecho: algunos congresistas llegan hasta tres horas tarde a las sesiones, ¿quiénes son?

En el Congreso se ha vuelto costumbre que las sesiones se citan a una hora, pero empiezan con varias horas de retraso, debido a que los congresistas llegan tarde o no llegan.

El incumplimiento llega a tal punto que en ocasiones se han tenido que levantar las sesiones debido a que los parlamentarios no llegan. Así ocurrió, por ejemplo, el jueves pasado, cuando no se pudo votar el proyecto que reglamenta la eutanasia en la Comisión Primera de la Cámara debido a que apenas 16 de los 39 parlamentarios de la corporación habían llegado al momento de iniciar el debate.

El asunto ha llegado a tal punto que SEMANA solicitó las actas de la Secretaría General de la Cámara y se encontró con un hecho indignante: más del 30 por ciento de los parlamentarios llega una y hasta dos horas tarde a las sesiones de la plenaria. Para un empleado común y corriente, esto sería causal como mínimo de alguna amonestación.

El hecho de que los congresistas lleguen tarde no es menor, pues las normas del Legislativo no permiten que se pueda iniciar una votación si no están presentes por lo menos la mitad más uno de los integrantes de la corporación, de tal manera que si no están a tiempo se retrasa el inicio de las sesiones y hay menos tiempo para discutir iniciativas.

Además, está claro que la función principal de los representantes y senadores es justamente estar presentes para dar los debates.

SEMANA revisó la asistencia y hora de llegada de las sesiones del 13 y 14 de septiembre de este año para determinar quiénes son los representantes que llegan tarde.

Teniendo en cuenta que es normal que, como a cualquier colombiano, a los congresistas se les pueden presentar inconvenientes o se les puede extender alguna reunión, en el siguiente listado se incluyen únicamente los representantes que se registraron más de una hora tarde.

Cabe aclarar que el sistema en el que los congresistas de la Cámara se registran es completamente nuevo, fue estrenado el 20 de julio de este año, y en caso de que falle, los parlamentarios pueden registrarse manualmente en la Secretaría General.

Adicionalmente, para darle el beneficio de la duda a los congresistas, el listado elaborado por esta revista, a partir de los datos de la Cámara, no se hace teniendo en cuenta la hora de la citación de la plenaria, sino la hora en la que se inició el registro.

14 de septiembre

Sesión citada para las 2 PM

Hora de apertura de registro: 2:44 PM

Gloria Elena Arizabaleta Corral: se registró a las 4:41 PM, dos horas tarde

Camilo Esteban Ávila Morales : se registró a las 5:21 PM, dos horas y media tarde

Jorge Hernán Bastidas: se registró a las 4:29, dos horas tarde

María Fernanda Carrascal: se registró a las 4:06 PM, una hora y media tarde.

Silvio Carrasquilla Torres: se registró a las 4:04 PM, una hora y media tarde

Wilmer Carrillo Mendoza: se registró a las 4:53 PM, dos horas tarde

Ruth Amelia Caycedo Rosero: se registró a las 4:43 PM, dos horas tarde

Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa: se registró a las 4:55 PM, dos horas tarde

Héctor David Chaparro: s e registró a las 4:21 PM, una hora y media tarde

Juan Manuel Cortés: s e registró a las 4:27 PM, una hora y media tarde

Luis Eduardo Díaz Mateus: se registró a las 4:25 PM, una hora y media tarde

Olga Beatriz González Correa: se registró a las 4:09 PM, una hora y media tarde.

Irma Luz Herrera: se registró a las 4:21 PM, una hora y 40 minutos tarde

Milene Jarava Díaz: se registró a las 5:54 PM, tres horas tarde.

Andrés Felipe Jiménez Vargas: se registró a las 4:42 PM, dos horas tarde.

Julián David López Tenorio: se registró a las 5:19 PM, dos horas y media tarde

Wadith Alberto Manzur: se registró a las 4:27 PM, una hora y media tarde

Ana Rogelia Monsalve: se registró a las 5:29 PM, dos horas y 45 minutos tarde

Juan Daniel Peñuela Calvache: se registró a las 4:28PM, una hora y 45 minutos tarde

Carlos Felipe Quintero: se registró a las 5:35 PM, dos horas y 50 minutos tarde

Néstor Leonardo Rico Rico: se registró a las 4:41 PM, dos horas tarde

José Eliecer Salazar: se registró a las 5:07 PM, dos horas y media tarde

Víctor Manuel Salcedo: se registró a las 6:08 PM, 3 horas y 15 minutos tarde

Eduard Giovanny Sarmiento: se registró a las 4:27 PM, dos horas y 40 minutos tarde

Jose Alberto Tejada Echeverri: se registró a las 6:17 pm, tres horas y media tarde

Óscar Leonardo Villamizar: se registró a las 5:01 PM, dos horas y 15 minutos tarde.

13 de septiembre

Sesión citada para las 2 PM

Hora de apertura de registro: 3:22 PM

Alexander Arley Bermúdez: se registró a las 4:33 PM, una hora y 10 minutos tarde.

Juan Felipe Corzo Álvarez: se registró a las 4:32 PM, una hora y 10 minutos tarde

Milene Jarava Díaz: se registró a las 4:50, una hora y media tarde

Álvaro Henry Monedero: se registró a las 4:51 PM, una hora y media tarde

John Edgar Pérez Rojas : se registró a las 4:36 PM, una hora y 10 minutos tarde.

Duvalier Sánchez Arango: se registró a las 4:49 PM, una hora y media tarde

Eduar Alexis Triana: se registró a las 4:30 PM, una hora y 10 minutos tarde.

Esta sesión del 13 de septiembre tiene una característica especial y es que duró sólo tres horas. Es decir, quienes llegaron más de una hora tarde, apenas estuvieron sesionando dos horas o menos.