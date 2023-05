“No respondo agravios. Solo debatiré ideas y propuestas. Si me lanzo, nos vemos en los debates”: Gustavo Bolívar sobre candidatura en Bogotá

El exsenador Gustavo Bolívar sigue enfilando baterías para una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá como representante del petrismo. En las últimas horas dijo que no responderá insultos y que solo hará debates de fondo.

“‘Quien te enfada, te domina’: Buda. Si sabes quién eres, no te debe molestar lo que otros piensen de ti. Hace mucho aprendí está lección. Así que me pueden insultar de todas las maneras. No respondo agravios. Solo debatiré ideas y propuestas. Si me lanzo, nos vemos en los debates”, anunció el exsenador del Pacto Histórico.

Algunos de sus contradictores ya le han contestado, entre ellos el activista de derecha Jaime Arizabaleta, quien anunció que será candidato a la Alcaldía de Cali. “Que va. Conmigo nunca lo aplicó. No hizo sino insultarme”, aseguró.

A los pocos minutos del anuncio, Bolívar sostuvo una nueva diferencia con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por el modelo de metro que debe tener Bogotá, comparándolo con el de otras ciudades.

“El metro subterráneo de Quito está terminado hace año y medio y hasta ahora consiguieron operador. Claro que según su tuit de 2016, el de Bogotá empezó a rodar antes”, le dijo Bolívar a Peñalosa.

“Este personaje siempre es igual. Metro de Quito se contrató en 2015. Todavía no está en operación comercial. Contratamos Metro de Bogotá en 2019 y operará comercialmente en 2028. Línea 2 Bogotá (subterránea) cuesta 92 % más que la que contratamos... en el papel. Porque los riesgos de sobre costos en subterráneos son mucho más altos, especialmente con suelos como los del norte de Bogotá”, aseguró Peñalosa.

Ambos líderes políticos se han enganchado por obras de metro en otros lugares del mundo. Por su parte, Bolívar ha estado visitando distintos países, especialmente de Asia y Europa, para conocer diversos modelos de infraestructura. Bolívar se ha mantenido en la férrea defensa del metro subterráneo en Bogotá, una idea impulsada por el presidente Gustavo Petro.

El exsenador del Pacto Histórico, aunque aclara que no ha confirmado que vaya a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, lo más posible es que se termine lanzando; un deseo que ha expresado en varias ocasiones. Además, ha compartido sondeos de favorabilidad para llegar a ese cargo.

En días recientes se reunió con el concejal Carlos Carillo, otro de los líderes que ha confirmado que quiere ser alcalde de la capital por ese sector. Según ha dicho el cabildante de la capital, el propósito es que puedan hacer una consulta entre los distintos partidos del Pacto Histórico para escoger un candidato único en una consulta que se realizaría el próximo 4 de junio.

Sin embargo, la situación en la izquierda bogotana no es sencilla y los caminos no parecen claros. El exsecretario de Gobierno de Claudia López, Luis Ernesto Gómez, que respaldó a Petro en las pasadas elecciones, afirmó que van rumbo al fracaso.

“El Pacto Histórico escogió en Bogotá convocar solo a los sectores más radicales de la izquierda. Se desperdició la posibilidad de construir un frente amplio liberal progresista, como el que permitió el triunfo de Gustavo Petro en 2022. Van rumbo a la derrota, como en Chile″, aseguró Gómez.

Y es que en el caso de las listas para el Concejo de Bogotá aún no hay unanimidad, como sucedió en las listas que lograron conformar al Congreso y, por eso, podrían ir divididos. “Convoco a todas las fuerzas del Pacto Histórico en Bogotá a que juntas ganemos la Alcaldía, a que seamos una bancada mayoritaria por el cambio en el Concejo de la ciudad. Les convoco a un acuerdo por Bogotá”, pidió la senadora María José Pizarro, de la Colombia Humana.