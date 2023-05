Gustavo Bolívar es optimista y dice que “no es verdad que Colombia se esté hundiendo”

El exsenador del Pacto Histórico dijo que “van triunfando las mentiras de la oposición y no hay una estrategia de comunicación para contrarrestarlas”.

El senador Gustavo Bolívar regresó de su viaje de vacaciones más optimista que cuando partió de Colombia.

Este lunes, 8 de mayo, mientras los colombianos sufren con la inflación, los niveles de inseguridad en las ciudades, la presencia de grupos armados en las regiones y el alza en la gasolina que aumenta el costo de vida, el dirigente del Pacto Histórico envió un mensaje alentador a sus seguidores.

“No es verdad que Colombia se esté hundiendo”, expresó.

Agregó en su cuenta personal de Twitter que la inversión extranjera crece, el desempleo baja, la inflación cede, el dólar baja y el déficit fiscal disminuye.

Gustavo Bolívar y la concejal Lucía Bastidas. - Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Concejo de Bogotá.

“Van triunfando las mentiras de la oposición y no hay una estrategia de comunicación para contrarrestarlas. Cerremos filas para defender esto que tanto sudor y sangre costó o terminaremos pedaleando otros 200 años para volver al poder. ¡Ánimo Carajo!”, manifestó.

Bolívar ha sido insistente en que la oposición ha manejando un lenguaje de desinformación contra el país y el gobierno y la izquierda y sectores progresistas no han sido capaces de contrarrestarlos.

Tras escribir ese mensaje en Twitter, varios dirigentes contrarios a Bolívar le escribieron. El concejal de Bogotá, Humberto Papo Amín, le sugirió hablar con el presidente Gustavo Petro “para que gobierne, para que respete la división de poderes, para que ojalá madruga más y cumpla agenda, entre otras. Tal vez así no nos estaríamos hundiendo”, dijo.

Gustavo Bolivar Miami Enero 5 2023 Revista Semana Edicion 2117 Foto Mario Inti Garcia Mutis - Foto: Mario Inti Garcia Mutis

Bolívar está dedicado a defender al gobierno de Gustavo Petro y ahora a explorar su eventual candidatura de la Alcaldía de Bogotá. A él le gusta la idea y quiere convertirse en el sucesor de Claudia López. Sin embargo, tomará la decisión después de encontrarse estos días con el presidente Gustavo Petro.

Recordemos que Bolívar ha dicho que renunció al Senado porque el sueldo de congresista no le permitía asumir los gastos personales que tiene producto de créditos privados que asumió con los que ha hecho inversiones en sus empresas. No obstante, el sueldo de alcalde de Bogotá es mucho menor que el de legislador.

Gustavo Bolívar, y ministros del Gobierno Petro - Foto: Mario Inti Garcia / Presidencia

Por eso, Bolívar se ha dedicado a cazar peleas recientemente con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, frente al Metro de Bogotá. Recordemos que mientras el exmandatario insiste en un sistema de transporte que sea elevado, Petro y Bolívar insisten en que debe ser subterráneo.

“Sumercé (Peñalosa) cambió el subterráneo por el elevado y ya llevamos 8 años y no hay ni estudios de fase III. El subterráneo costaba 7,5 billones de dólares a $ 2.200 el dólar (15 billones). Por su elevado con dólar a 4.600 terminaremos pagando entre 25 y $ 30 billones”, dijo.

Ante ese escenario, sectores afines a Peñalosa ven a Bolívar como una amenaza para Bogotá, en caso de que aspire y se convierta en el sucesor de Claudia López.

La concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, dijo que “Gustavo Bolívar es lo peor que le puede pasar a Bogotá. Un narconovelista que no tiene idea de la ciudad, que no la conoce, que no le duele”, manifestó.

De paso, anotó que Bolívar, “simplemente, obedece al ‘jefe’”, en referencia a su estrecha relación con el presidente Gustavo Petro.

“No nos equivoquemos y frenemos este peligro para la ciudad”, apostilló la concejal Lucía Bastidas.