“No se puede permitir que Petro vuelva a liderar un estallido social, ya desde el lado del Gobierno”: representante Juan Espinal

Varios líderes del Centro Democrático se encuentran en Valledupar, en donde empezaron la recolección de firmas para el referendo que impulsarán para contrarrestar las reformas del Gobierno que consideran arriesgadas.

Desde allí, el representante Juan Espinal, de esa bancada, habló con SEMANA sobre ese proceso, las alertas que tienen sobre el presidente Gustavo Petro luego del rifirrafe con el fiscal general Francisco Barbosa, la reunión del mandatario con las altas cortes y la cercanía de la Casa de Nariño con la guardia indígena, lo que sintieron como una presión para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

SEMANA: ¿Por qué impulsar este referendo en contra de las reformas del Gobierno?

JUAN ESPINAL (J. E.): Estamos arrancando por todo el país nuestra consulta popular donde nosotros defendemos el sistema actual de salud, pensional y laboral. No estamos de acuerdo con la eliminación de las EPS, proponemos que se mejore el nivel salarial de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, el talento humano, queremos proteger el sistema laboral. Desde nuestro partido se presentó el proyecto de ley que a partir de junio empieza a reducir la jornada laboral de todos los colombianos en dos horas. En el sistema pensional defendemos el modelo mixto, creemos que es importante que exista un equilibrio y la verdad es que no es beneficioso ni genera confianza que todos los recursos de la pensión vayan en cabeza de la institucionalidad pública. Hay que fortalecer a los trabajadores y a los empresarios, defendemos el contrato sindical, que es esa fórmula fundamental entre los empresarios y los trabajadores, para sacar adelante beneficios de un lado y del otro.

El representante Juan Espinal se mostró en contra de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. BOGOTA, DICIEMBRE 15 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: ¿Cuántas firmas necesitan?

J. E.: Tenemos el propósito de recoger más de 2 millones de firmas, que tienen que ser validadas por la Registraduría. Lo vamos a hacer con toda la tranquilidad, hoy alzamos una nueva causa y es la defensa de los derechos fundamentales como el derecho a la salud y la protección del sistema laboral y el sistema pensional de todos los colombianos. Nuestra causa es construirla de la mano de la ciudadanía y no en el Congreso a pupitrazo limpio, o que se amañe a punta de mermelada o beneficios para unos congresistas o para algunos partidos, desafortunadamente, como se está viviendo hoy con la manipulación del Gobierno a algunos congresistas para que pase la reforma a la salud.

SEMANA: Ustedes publicaron un comunicado con la senadora Paola Holguín sobre el rifirrafe entre el presidente Petro y el fiscal ¿cuál es esa posición que plasman allí?

J. E.: Lo primero es que hay que mandarle un mensaje al presidente Gustavo Petro, que siga utilizando su balcón, pero no para amenazar a los colombianos, la institucionalidad, el Congreso, las altas cortes y los medios de comunicación. Que no pretenda tratar de manipular a la ciudadanía, a los indígenas, para que vayan y se paren en la plaza de Bolívar a tratar de manera amenazante al Congreso de la República para que pasen las reformas, como ocurrió con el debate y la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ese no es el presidente que se merece Colombia.

Hay que decirle que él llegó a la presidencia de la República vía democracia, y por lo tanto, debe respetar la democracia y la independencia de poderes, al fiscal general, a las altas cortes. Todo el respaldo nuestro al comunicado de la Corte Suprema de Justicia donde le hace un llamado al presidente de la República para que respete la independencia de poderes. Creo que la reunión de ayer fue interesante y oportuna, que él se dedique a gobernar, que permita la independencia de poderes del Congreso de la República para decidir o no frente a las reformas que él presenta y que permita que la justicia proceda como lo tiene que hacer, bajo la Constitución y bajo el ordenamiento jurídico y el mandato legal.

Espinal criticó los discursos de Petro desde el balcón y los llamados de revolución que ha hecho desde allí. Bogotá, mayo 1 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: Es decir que más allá de la alerta con la independencia de poderes con la rama judicial, ¿tienen la misma alerta desde el Congreso?

J. E.: Claro que sí, el presidente dijo que si no aprobábamos las reformas en el Congreso de la República lo que se va a vivir en Colombia es una “revolución” y lo que no se puede permitir en Colombia es que él vuelva a liderar un estallido social ya desde el lado del Gobierno, liderado por él, para poner en jaque mate a nuestro país, que hoy tiene serios problemas en materia económica, en materia de seguridad, en desequilibrio social.

Hay que decirle al presidente Gustavo Petro que suelte el celular, su cuenta de Twitter, que gobierne y que trate de solucionar los problemas que más pueda y que proteja a nuestra fuerza pública, a nuestros policías y soldados, porque no podemos permitir que él con su paz total, dialogando con el Clan del Golfo, con el ELN y con los bandidos, y permitiendo que maten a nuestros soldados y policías, pretenda lavarle la cara a los bandidos y a los narcoterroristas, eso no se merece Colombia. Y que decida cuál va a ser su política de lucha contra el narcotráfico, porque desafortunadamente hoy tenemos a un país nadando en coca.

SEMANA: Cuando el presidente Petro habla de una “revolución”, ¿cree que tiene relación con actos violentos?

J. E.: Uno tiene que ser muy respetuoso de la persona y del presidente y siempre debe exigir la presunción de la buena fe, pero ese llamado sí genera muchísimas interpretaciones, desafortunadamente, y creo que el presidente de la República no puede generar inseguridades ni jurídicas ni físicas.

El congresista pidió respeto por la independencia del Congreso. - Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: Ustedes reclamaron la presencia de la guardia indígena en la plaza de Bolívar en medio del debate del Plan de Desarrollo, ¿por qué?

J. E.: Yo me sentí intimidado completamente defendiendo mis posturas y rechazando muchos artículos del Plan Nacional de Desarrollo con la Guardia Indígena en la plaza de Bolívar. Para nuestros indígenas todo el respeto porque hacen parte de nuestro país y nuestra cultura, pero esa no es la manera. Podemos construir un país en medio de las diferencias pero no utilizando ese tipo de mensajes que generan incertidumbre y envía un muy mal mensaje a nivel nacional. Qué es lo que pretende o pretendía el presidente Gustavo Petro con incentivar que la guardia indígena se plantara en la plaza de Bolívar de forma organizada, como si fueran un grupo organizado, para mandar un mensaje al Congreso y al país. Eso no es lo que nosotros merecemos en Colombia.

SEMANA: Además del referendo que impulsan, ¿en el Congreso cómo enfrentarán los puntos con los que no están de acuerdo con las reformas?

J. E.: Nosotros hemos sido respetuosos, hemos presentado una contrarreforma a la salud que poca atención le prestó el Gobierno. Queremos continuar nuestra oposición democrática, con altura, con respeto, pero con criterio, sin abandonar los principios y los valores que nos identifican y sin abandonar los intereses superiores de la patria.