“No sé si quien hablaba era una persona decente o un guerrillero con sotana”: Juan José Lafaurie arremete contra Francisco de Roux

El hijo de la senadora María Fernanda Cabal atacó al religioso porque a nombre de la Comisión de la Verdad le está pidiendo al mundo no invertir más en seguridad en Colombia.

Juan José Lafaurie, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, no escapó a la molestia que le generó a la derecha la presencia del sacerdote Francisco de Roux en las Naciones Unidas, pidiéndole a Estados Unidos acabar con la guerra contra el narcotráfico y que no le den más plata a Colombia.

El sacerdote habló como director de la Comisión de la Verdad, una institución creada tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc y que buscaba contarle al país la verdad sobre el conflicto armado en Colombia.

“Con todo lo dicho hoy por De Roux en la ONU no sé, seriamente, si quien hablaba era una persona decente o un guerrillero con sotana que pedía a esta organización que no financiaran más la lucha insurgente y el narcoterrorismo”, dijo.

De Roux y la Comisión de la Verdad aprovecharon el informe que presentaron recientemente, donde cuentan lo que consideran es su verdad sobre el conflicto en Colombia, para recorrer el mundo y pedirle a la comunidad internacional que no inyecte más recursos económicos a la seguridad del país.

“Por eso pedimos hoy que si ha de haber ejércitos, sean Ejército y Policía para la paz, no para la guerra, y pedimos a la comunidad internacional que no nos den nada para la guerra, queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de la reconciliación”, sostuvo en la sesión especial de la ONU que se llevó a cabo este jueves 14 de julio en Nueva York.

“En la guerra, la guerra en Colombia se empapó de narcotráfico y como estamos metidos en el modo guerra, tomamos de otros países consumidores la idea de que el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional y, por lo tanto, un asunto de guerra”, argumentó De Roux.

Esta no es la primera vez que Lafaurie arremete contra De Roux. Tan pronto se conoció el informe de la Comisión de la Verdad, el joven estudiante de derecho dijo: ”Al padre de Roux su forma de pervertir la verdad, mentir, engañar, lavarle la cara a criminales y jugar con los 10 mandamientos de la ley de Dios lo acercan cada día más al infierno”.

Lo cierto es que la petición de Francisco de Roux en Estados Unidos se suma a la que hicieron dos delegados de la Comisión de la Verdad ante la Unión Europea el 30 de junio de este año. En síntesis pidieron cortar la ayuda militar para Colombia.

El comisionado Carlos Martín dijo “que hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia. ¡No más ayuda militar!, solo ayuda para la paz, no más ayuda para fomentar la guerra, esto no es lo que Colombia necesita, ni una dinámica de guerra”.

Aunque la guerra en Colombia la propiciaron diversos actores del conflicto armado, el comisionado dedicó buena parte de su exposición a asegurar en ese escenario europeo que los grupos paramilitares han sido los mayores perpetradores y responsables de victimizarse en el conflicto.

El informe de la Comisión de la Verdad ha sido fuertemente criticado por las víctimas del conflicto, las más interesadas en conocer la verdad. El congresista conservador Jaime Felipe Lozada, a quien las Farc mantuvieron secuestrado durante casi tres años, dijo que a él y a su familia, también víctimas de la Columna Teófilo Forero, no los tuvieron en cuenta para construir el relato del documento.

“¿Dónde está publicado en el informe de la Comisión de la Verdad la versión de los secuestrados de la Fuerza Pública?”, interrogó el mayor general Luis Mendieta, quien reclamó fuertemente al sacerdote Francisco de Roux porque él estuvo más de cinco años plagiado y nunca lo llamaron para que entregara su versión.